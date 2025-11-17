El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La dinámica del bumerán

Pedro Sánchez seguirá impertérrito, con sus socios atados por el riesgo de suicidio. Su gran éxito es el vuelco jurídico en Bruselas, Junts lo agradece

Antonio Elorza

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:08

El divorcio de Junts habría cerrado un bienio político excepcional, ya que no por sus realizaciones, por su alto grado de conflictividad. En ella se ... inscribe una alteración del Estado de Derecho de la entidad de la ley de amnistía. Visto desde el interior, el balance dista de ser satisfactorio, tanto por la erosión experimentada en el orden constitucional como por el deterioro en la convivencia democrática. Sánchez esgrimió la teoría dualista del muro que arrojaba la mitad del espectro político al abismo de la reacción. Esta era un mal absoluto, sobre el cual se alzaban él y sus aliados como defensores del progreso. Y una guerra imaginaria es incompatible con la concordia y el pluralismo.

