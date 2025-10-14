El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo EP

Sonado

En diagonal ·

El devenir político de Feijóo es como un videojuego antiguo con música machacona y también antigua

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 14 de octubre 2025, 00:16

Comenta

El devenir político de Feijóo es como un videojuego antiguo con música machacona y también antigua. Como Super Mario Bros. Explorar el Reino Champiñón y ... rescatar a la princesa Toadstool del Rey Koopa (o Bowser) es difícil. Con un desplazamiento lateral va evitando peligros en forma de enemigos y pozos con la ayuda de Super Champiñón o Flor de Fuego. La gran diferencia de Mario y Feijóo es que este sólo tiene enemigos. Dentro y fuera. A izquierda y a derecha. Ayuso con su impostura en el aborto. Sánchez y sus ministros con lo que sea, según mercado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  2. 2

    La historia detrás del abrazo entre Mikel Jauregizar e Ibon Sánchez
  3. 3

    Estos son los 20 rehenes vivos liberados por Hamás
  4. 4

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  5. 5

    Euskadi frenará el pago de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades
  6. 6

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  7. 7

    ¿Por qué nuestros iPhones son más tontos que en el resto del mundo?
  8. 8

    Bildu critica al viceconsejero de Seguridad por llamar «fascistas» a los radicales que reventaron el acto falangista en Vitoria
  9. 9

    La nueva vida de George Dowell, el futbolista al que un accidente de tráfico dejó en silla de ruedas
  10. 10 Servicios mínimos para el paro por Palestina del miércoles: 30% en el transporte y como un festivo en sanidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sonado

Sonado