El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Efe

La puntualidad de los trenes

En diagonal ·

De los tuits incendiarios contra el PP, ha dicho que no se cachondea, que le sale el sarcasmo

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:11

Hablar de Óscar Puente es como hacerlo de Gabriel Rufián o de Lotso, el peluche malvado de 'Toy Story 3'. Ya sabemos lo que son, ... no vamos a descubrir nada. Resulta sorprendente, en el caso de Óscar Puente, la piel tan fina que tiene. Si vas con todo, vas con todo. A dar y a recibir. En casa de Ricky Gervais había un lema: «Si piensas algo gracioso, debes decirlo. Ganes, pierdas o empates». Más: «Puedes bromear sobre lo que te dé la gana. A alguna gente no le gustará y te lo dirá. Luego depende de ti que te importe o no. Y ya está».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  2. 2 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería bilbaína
  3. 3 El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  4. 4

    El «penoso estado» del puerto deportivo de Getxo: «Lleno de suciedad y ratas»
  5. 5 Bizkaia, en alerta roja por temperaturas extremas mañana viernes
  6. 6

    Las algas de Noja se extienden por las playas de Cantabria
  7. 7 «Hemos encontrado comida ilegal guardada en alcantarillas durante las fiestas»
  8. 8 Iñigo Pérez carga contra el negocio del fútbol: «Cobramos salarios indecentes y seguimos en la rueda»
  9. 9 Ken Follett: «La gente recordará nuestra época y pensará en lo estúpidos que fuimos»
  10. 10

    Bilbao pide extremar la precaución: «Los amigos de lo ajeno hacen su agosto en Aste Nagusia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La puntualidad de los trenes

La puntualidad de los trenes