El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda a la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones EFE

Pirómanas, sátrapas y bragas

En diagonal ·

Más política que técnica, Virginia Barcones (a la calle) se ha unido al cántico general de «la culpa es tuya»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:00

Al menos hay una novedad: la directora general de Protección Civil. Más política que técnica, Virginia Barcones (a la calle) se ha unido al cántico ... general de «la culpa es tuya». Ridiculizando, además, las peticiones de los gobiernos autonómicos afectados. Del otro lado (Bendodo) la ha llamado pirómana y Óscar Puente ha calificado de sátrapas a los del PP. Barcones, que no parece necesitar hombre que la defienda, dijo aquello de «¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué más vale para intentar desacreditar a una persona? ¿Hasta dónde llega la crítica política?» y sonó como Greta Thunberg y su 'How dare you?' en la ONU. Ni que fuera nueva en el negocio. Pero espera, que también ha salido Óscar López para decir que Feijóo es «el político más sucio de la historia de España». Hombre, no sé. Yo ya de lo que leo sobre incendios me quedo con eso de que un fuego que se investigó en Málaga fue provocado por unas bragas quemadas bajo la luna en un ritual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gatibu ya no volverá a tocar en Bilbao
  2. 2

    Ramontxu y Jon, de Bilbao de toda la vida
  3. 3

    Las fiestas disparan la demanda de la píldora del día después entre los jóvenes
  4. 4 Tú en Pinpilinpauxa y yo en Gogorregi: el vibrador con control a distancia que enciende las fiestas de Bilbao
  5. 5

    Detenido un joven de 26 años por realizar tocamientos de «forma violenta» a una mujer en plena calle en el Casco Viejo
  6. 6

    Una sentencia del Superior vasco obliga a modificar la tributación sobre criptomonedas
  7. 7 Muere un montañero vasco de 67 años tras sufrir una caída en el Pirineo Francés
  8. 8 El concurso de fuegos se despide con un final accidentado y Caffero como vencedor de estas fiestas
  9. 9 El Udala, una de las últimas casas de comidas de Bilbao donde se comía muy rico, baja la persiana
  10. 10 Así será el nuevo sistema de aparcamiento en Laredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Pirómanas, sátrapas y bragas

Pirómanas, sátrapas y bragas