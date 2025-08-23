Pirómanas, sátrapas y bragas

Más política que técnica, Virginia Barcones (a la calle) se ha unido al cántico general de «la culpa es tuya»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda a la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones

Comenta Compartir

Al menos hay una novedad: la directora general de Protección Civil. Más política que técnica, Virginia Barcones (a la calle) se ha unido al cántico ... general de «la culpa es tuya». Ridiculizando, además, las peticiones de los gobiernos autonómicos afectados. Del otro lado (Bendodo) la ha llamado pirómana y Óscar Puente ha calificado de sátrapas a los del PP. Barcones, que no parece necesitar hombre que la defienda, dijo aquello de «¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué más vale para intentar desacreditar a una persona? ¿Hasta dónde llega la crítica política?» y sonó como Greta Thunberg y su 'How dare you?' en la ONU. Ni que fuera nueva en el negocio. Pero espera, que también ha salido Óscar López para decir que Feijóo es «el político más sucio de la historia de España». Hombre, no sé. Yo ya de lo que leo sobre incendios me quedo con eso de que un fuego que se investigó en Málaga fue provocado por unas bragas quemadas bajo la luna en un ritual.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión