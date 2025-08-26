El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Efe

La Juani

En diagonal ·

La última vez la vi fue en 'A muerte', donde era una chica que se quedaba embarazada y retomaba la amistad de juventud con uno que podía morir en semanas por una afección del corazón

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 26 de agosto 2025, 00:02

Las muertes no anunciadas sorprenden, aunque sepamos desde que nacemos que dentro de una hora podemos ser fiambres. Un día se fue Raffaella Carrà y ... ni siquiera sabíamos que estaba enferma. Se ha muerto Verónica Echegui y tampoco lo sabíamos. La última vez la vi fue en 'A muerte', donde era una chica que se quedaba embarazada y retomaba la amistad de juventud con uno que podía morir en semanas por una afección del corazón. Y resulta que era ella la que podía morir. Consiguió un Goya por un corto sobre la violencia contra las mujeres y le dijo a Pedro Sánchez, presente, que lo viera con su mujer y sus hijas y le dijera. No sé si la vio. Pero Verónica Echegui es sobre todo la de 'Yo soy la Juani', donde Bigas Luna, con una estética estridente, convirtió su personaje en símbolo del chonismo. Tiene gracia, llamándose ella Verónica Fernández de Echegaray. Ahora ves a algunas tertulianas políticas en televisión y la Juani es Diana Vreeland.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui
  2. 2

    El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open
  3. 3

    Los estrechos vínculos de Verónica Echegui con Euskadi
  4. 4

    Las obras que obligan a cerrar una docena de comercios del centro de Bilbao
  5. 5

    Las comparsas cargan contra la Policía Municipal en su balance de fiestas: «Nos han puesto trabas»
  6. 6

    Detienen por segunda vez al pirómano de Getxo tras atacar dos coches y un contenedor
  7. 7

    Sin relevo para garantizar las pensiones: Euskadi no logra alcanzar los dos cotizantes por jubilado a pesar del récord de empleo
  8. 8 Consternación en el cine y la sociedad española tras la repentina muerte de Verónica Echegui a los 42 años
  9. 9 El importante aviso de la Aemet para esta semana en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  10. 10

    Robo masivo en La Vuelta al Visma: con las bicicletas justas para salir en la tercera etapa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Juani

La Juani