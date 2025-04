Revilla o revienta

Comenta Compartir

El rey Juan Carlos anuncia acciones legales contra Miguel Ángel Revilla y este periódico encuentra al expresidente cántabro fumándose un puro sentado en un banco ... frente a Ajuria Enea. No quiero asustar a nadie, pero parece claro que el Régimen del 78 entra ya en la Quinta Dimensión. La demanda del rey emérito la publicitó ayer un despacho de abogados con nombre de vajilla, Novalex, que se autodenomina 'boutique legal' y en el que trabaja una abogada mediática que defiende entre otros los intereses de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Revilla estaba por su parte en Vitoria rodando una película con Paz Padilla en la que al parecer interpreta precisamente a un juez. El rey Juan Carlos no le demanda sin embargo por semejante ataque al Poder Judicial sino por graves calumnias contra su persona emitidas en distintos medios de comunicación entre 2022 y 2025. Como la mitad de sus expansiones filosóficas el cántabro las realiza en 'El Hormiguero', no puede descartarse que la cuarta economía de la zona euro viva al fin un proceso judicial muy mediático en el que Trancas y Barrancas estén obligadas a decir la verdad como testigos.

Las calumnias de Revilla se entiende que tienen que ver con lo de Corina, la evasión fiscal y el resto de las cosas. Antes de la demanda se celebrará un acto de conciliación, pero la 'boutique legal' del rey emérito agitó ayer una indemnización como un cascabel: 50.000 euros. El dinero, aclaran, esta vez será para Cáritas. Revilla dice estar muy tranquilo y dará hoy una rueda de prensa, que es como se sabe la forma en que el expresidente imagina lo que al fin acontecerá sin fin en el reino de los cielos: todo el mundo escuchándole toda la eternidad. En Zarzuela aclararon ayer que el rey Juan Carlos actúa por su cuenta. La pregunta es por qué demanda ahora precisamente a Miguel Ángel Revilla entre toda la gente que en los últimos años ha dicho barbaridades sobre él. Con lo bien que se llevaban. Tampoco es fácil ver cómo se nos distancian así el Goethe y el Schiller de la campechanía y los platos de cuchara. España es un país desde luego muy original. Se abre ante nosotros la posibilidad de que el exjefe del Estado comience a demandar a ciudadanos para financiar convenientemente a las ONG diocesanas. IA Copiloto artificial La irrupción en nuestras vidas de la inteligencia artificial es irreversible, pero debería ser reconducible. En lo tocante, por ejemplo, a conducir cosas que vuelen con gente dentro. Aviones, eso es. Los pilotos españoles advierten que grandes compañías como Airbus tienen previsto sustituir al copiloto por la IA en cinco años. Se trata de ahorrar costes y también de afrontar el enorme aumento del tráfico aéreo que se prevé. La IA ya se emplea al parecer con mucho éxito en el sector aeronáutico. Por ejemplo, para el mantenimiento preventivo de los aviones. También, con un éxito incluso mayor, para conseguir que los clientes enloquezcan interactuando con asistentes virtuales tozudos e inconmovibles. Pero de ahí a dejar a los pilotos solos en las cabinas hay un trecho. Los profesionales recuerdan que la redundancia es precisamente una de las claves de la seguridad aérea. Sospecho que a los no profesionales también nos gusta que haya dos seres humanos a los mandos. Entre otras cosas, porque doce mil metros de altitud son muchos metros y basta una mínima interlocución doméstica con la IA para saber que, tras cometer un error, el chisme se disculpa muy rápido, casi con alegría, con demasiada facilidad.

