Nuevo tratamiento

Arnaldo Otegi EFE
Después de un verano polémico, Otegi reorienta su crítica a la Ertzaintza hacia la atención al cliente

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:05

Existe también un Arnaldo Otegi filósofo moral y ayer le reveló al país el secreto de la autoridad. Resulta que no tiene que ver con ... la rectitud, la ética o la ejemplaridad, sino con «tratar bien a la gente». Por supuesto, Otegi habló con la autoridad de quien, en su larga trayectoria público-privada, de nada se preocupó tanto como de que no hubiese un solo ciudadano descontento con el trato que le daba la izquierda abertzale. No es necesario repasar la hemeroteca para saber que rebosa de noticias en las que el líder de Bildu insiste a lo largo de las décadas en un único mensaje: «¡Vamos a tratarnos bien!»

Espacios grises

