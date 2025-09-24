El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Furgón de cola

Diagnóstico presidencial

Trump nos recordó que no es médico antes de explicar por qué los médicos están equivocados

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:02

El Trump de 2017 ya estuvo bien, pero Trump 2.0 es algo distinto: un huracán misológico que apenas respeta los fines de semana para ... jugar al golf. Es probable que cuando lean estas líneas haya pasado algo nuevo -quizá una orden de busca y captura contra Biden, tal vez el anuncio solemne de la paz en un país inexistente-, pero es difícil que supere a lo de la tarde del lunes. Siguiendo la estela de Robert Kennedy Jr., que fue antivacunas antes que secretario de Salud, el presidente de los Estados Unidos aseguró ante el país, y ante el mundo, que el autismo infantil está causado por las vacunas y el uso de paracetamol durante el embarazo. Lo hizo en un monólogo alucinante. «No soy médico», reveló Trump. «¿No?», gritó entonces la mitad del planeta. Y Trump puso contra las cuerdas al método científico con argumentos de este estilo: «Tomar paracetamol no es, uhhhhh… bueno».

