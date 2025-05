Comedia bárbara

Las conversaciones sobre Ucrania que quizá tengan lugar en Estambul llegaron precedidas por una sucesión de puertas abriéndose y cerrándose, de personajes entrando en habitaciones ... vacías y de engaños diplomáticos al máximo nivel. Una comedia de enredo, pero macabra. Como una película de Lubitsch en la que no dejase de morir gente. La noticia es que Putin no pisó Turquía pese a haber sido él quien propuso el sábado un encuentro al amparo de Erdogan. Fue su forma de contrarrestar el ultimátum que Macron, Starmer y Merz le lanzaron desde Kiev: alto el fuego o más sanciones.

Con la audacia que ha distinguido a su Gobierno en muchos momentos decisivos, Zelenski respondió al instante al movimiento ruso, transformando la treta dilatoria en un envido y anunciando que viajaba a Estambul para verse con Putin. La posibilidad de aparecer en una foto con los líderes ruso y ucraniano motivó a Trump, que iba a resolver lo de Ucrania en veinticuatro horas y lleva ya cuatro meses de retraso. Así que el estadounidense anunció que también podría acercarse. La posibilidad de que Trump se esté hartando de la guerra en Europa no es disparatada. El 'Wall Street Journal' informaba estos días de que el presidente les ha preguntado a sus asesores si Putin ha cambiado desde su primer mandato, desde aquella vez que se vieron en 2019. Lo ha hecho entre montañas de carísimos informes de inteligencia que al parecer no lee y que sin duda describen con exactitud la naturaleza del autócrata desde su infancia en San Petersburgo.

Al final, todo quedó en una posible reunión en Estambul entre delegaciones ucranianas y rusas de bajo nivel. Las delegaciones de alto nivel pasaron la mañana de ayer insultándose. A la espera de algún avance esperanzador, la comedia de enredo terminó con Trump tras esa puerta del Air Force One por la que se asoma como el que se despide antes de encerrarse en el baño a resolver una hecatombe digestiva. «Obviamente no iba a ir», explicó refiriéndose a Putin. «Iba a ir, pero pensó que yo también iría», aclaró después, dándose importancia. «Él no iba si yo no estaba allí», resumió, redoblando la incómoda sensación de estar ante un aficionado que no termina de entender cómo juegan los profesionales.

Osakidetza Sueldo y paisaje

Una mezcla de buenos salarios, paisajes bucólicos y música esperanzada resume el vídeo con el que Salud quiere atraer a los médicos que terminan su formación en toda España. Por si los 56.629 euros de sueldo base y las vistas de Gaztelugatxe no fueran suficiente para que los nuevos doctores sientan el deseo de establecerse en Euskadi, el vídeo incluye testimonios de jóvenes médicos, autóctonos y foráneos, que aseguran estar aquí de maravilla. Mejor que en brazos. Al verlos, es difícil no pensar que, tras décadas viendo cómo el euskera expulsaba profesionalmente a población autóctona, el País Vasco prescinde del euskera y se centra idiosincráticamente en el paisaje para atraer profesionales foráneos. La planificación del país es desde luego inmejorable. Por otro lado, los médicos escasean en todos lados y la lucha intercomunitaria por conseguirlos producirá grandes momentos. No quiero alarmar a nadie, pero los padres deberían ir a buscar a sus hijos cuando terminen la residencia MIR porque existe el riesgo de que alguna comunidad autónoma les secuestre directamente a los muchachos y no vuelvan a saber de ellos hasta dentro de treinta o cuarenta años, cuando se jubilen y les permitan al fin llamar a casa.