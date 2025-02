Aranceles para todos

Comenta Compartir

Hay en el trumpismo algo de alquimia que transforma lo complejo en una simpleza esférica y completamente falsa. La actualización Trump 2.0 lo hace al doble de velocidad. Han bastado quince días para que la política internacional de Estados Unidos sea un meme: la ... doctrina 'FAFO'. Significa «fuck around and find out» y ya ven que, en términos diplomáticos, comienza con un exabrupto. Significa algo entre 'el que juega con fuego se quema' y 'tú haz el tonto y ya verás lo que pasa'. Aunque no hace falta que hagas nada para que veas lo que pasa. Lo que pasa son aranceles. Canadá y México se los han encontrado del 25% por motivos relacionados con el fentanilo. También China, aunque por ahora del 10%. Justin Trudeau anunció ayer los aranceles de vuelta recordándoles a los estadounidenses que los canadienses estuvieron con ellos en Normandía. La novedad es esa: Trump pisotea también a sus aliados. Que la Unión Europea va detrás lleva tiempo anunciándolo el presidente a su manera: «¡Nos tratan muy mal!». Ojalá las baguetes sustituyan al fentanilo como pretexto. Y así, en fin, comienza lo que el 'Wall Street Journal' definía el sábado como «la guerra comercial más estúpida de la historia».

La exhibición de fuerza causará destrozos y asombra cómo a Trump lo aplauden con las orejas partidarios del liberalismo extremo. Javier Milei, por ejemplo. Quizá por eso, por la contradicción, tenía tan mala cara el otro día en Washington. Estaba tan pálido que ayer el gran Alejandro Borenzstein proponía una hipótesis en la prensa argentina: «se hizo maquillar por un pizzero». En Vox no sabemos si son libertarios o nacionalistas, pero también presumen de cercanía con Trump. Será digno de verse el malabarismo cuando los aranceles afecten aún más a los aceituneros de Jaén, exportadores altivos. En el fondo, a nuestros trumpistas lo que les gusta del magnate son los supuestos arrestos. La guerra comercial demostrará lo raro del fenómeno: te empujan contra la pared y te fascina la fuerza del matón. Pero, bueno, a Santiago Abascal Trump ya le cambió en las narices el nombre del Golfo de México. Faltándole al respeto a Sebastián de Ocampo y a Ponce de León, rompiendo en mil pedazos el mapa de Pineda. Tanta iberosfera para acabar así. A Blas de Lezo eso no se lo hace un protestante. País Vasco Eficacia y efectivo En 2022 un médico jubilado lanzó una campaña para que en las sucursales bancarias se les diera a los mayores una atención «más humana». La campaña fue un éxito y consiguió mejoras relativas. Sin embargo, la banca no ha dejado de replegarse al amparo de lo digital y hay muchos ciudadanos que viven en zonas rurales y, antes que buen trato en las sucursales, necesitan sucursales. O al menos un cajero. No disponen de uno en su municipio catorce mil vizcaínos y más de siete mil alaveses. Cierto que hoy se puede pagar con el reloj, y puede que con la mirada si llevas unas gafas futuristas, pero hasta donde sabemos el dinero físico sigue siendo legal, los bancos siguen siendo un servicio esencial y la ciudadanía no se ha convertido en una categoría exclusivamente 'online'. Siempre sorprende la falta de pulso e imaginación a la hora de afrontar problemas tan diagnosticados como el envejecimiento de la sociedad y la despoblación de las zonas rurales. También lo hace el modo en que la tecnología se impone a veces como condición excluyente, en lugar de como herramienta que en algunos casos, para mostrarse eficacísima, solo necesita de un intermediario servicial entre el ciudadano atribulado y su banco o su Administración.

