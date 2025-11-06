El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alex 0'Dogherty con las cinco personas que aparecieron en su espectáculo. Instagram

Cinco personas en la sala

¿Qué haces cuando solo van cinco personas a ver la obra que estrenas en una sala? ¿Te lo callas o lo cuentas en tus redes sociales?

Marta San Miguel

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:24

¿Qué haces cuando solo van cinco personas a ver la obra que estrenas en una sala? ¿Te lo callas o lo cuentas en tus ... redes sociales? La pregunta puede resultar obvia, sin embargo, la actualidad a veces nos regala momentos inesperados que dan pie a repensar lo que consideramos una norma. La pasada semana, el actor Alex O'Dogherty presentó en Bilbao su documental 'De todos lados un poco. Un viaje a través de los orígenes', un trabajo de investigación sobre la procedencia de su apellido, iniciado por su padre cuando era pequeño, y que acaba indagando en la identidad, la historia migratoria y nuestra necesidad de movimiento.

