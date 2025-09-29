El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fernando Belzunce es director editorial de Vocento. Óscar Chamorro.

El negocio de la polarización

Tanto el populismo político como el informativo recurren a la estrategia de la confrontación

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:17

En el libro 'Periodistas en tiempos de oscuridad', de Fernando Belzunce, recién publicado en Ariel, hay un capítulo dedicado a analizar las causas y los ... efectos perniciosos en la calidad de la información de uno de los grandes estragos de nuestro tiempo: la polarización. La obra recoge análisis, reflexiones, testimonios, de un puñado de algunos de los más fiables y comprometidos periodistas de todo el mundo acerca del impacto de las redes, internet, la inteligencia artificial o la crisis de la verdad en el final de la objetividad y la imparcialidad. Una valiosa obra destinada a iluminar la actual oscuridad en el ámbito de la información zarandeado por un terremoto tecnológico, político, especulativo, donde cada vez es más complejo defender el periodismo ecuánime y de calidad. Un terremoto especulativo porque tanto el populismo político como el populismo informativo recurren a la estrategia de la confrontación y arrastran a los ciudadanos que quieren creer falsedades porque sustentan sus ideas.

