Vaticanistas

Me gustaría ser vaticanista. De cuantas especializaciones existen, la de ser experto en cónclaves y pontificados me parece la más prestigiosa por comprometida y porque ... debe interpretar lo inefable basándose en miradas, gestos y circunstancias. Ser autoridad en algo candado por votos de confidencialidad y condicionado por el secreto so pena de excomunión es el culmen de la maestría. ¿Cómo se puede ser exégeta de decisiones inspiradas por una figura tan sublime e inextricable como el Espíritu Santo?

Ser vaticanista es lo más parecido a ser profeta, o analista de incertidumbres, o desvelador de entresijos y entretelas… El vaticanista es un personaje avezado en cuestiones tan arduas como sínodos purpurales, dicasterios y facciones de la Curia. También es ducho en tiempos: analiza la duración de una comida en la Casa Santa Marta o la demora de una fumata. Vive en letargo durante años, pero cuando muere un Papa, es requerido y sondeado a todas horas por periodistas, políticos, inversores, analistas, consultores, asesores… Que la viña del Señor es de interés universal. Le preguntan por cardenales tapados y papables, por cardenales progresistas con olor a oveja (Bergoglio dixit) y conservadores con aversión a la sinolidad. Me gustaría ser vaticanista prestigioso y elevado, pero la única vez que me han conferido la condición de sabio fue en una importante web gastronómica donde aparecí como experto en morcillas. ¿Hay alguna especialidad más terrenal que esta? Distinguir entre patatera, perejilera y bofera me parece pericia grosera, tosca y chabacana. Pero así es la vida y así me consuela el Nuevo Testamento: Cada uno en su afán y vive contento con lo que tienes.

