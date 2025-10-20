El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Luis García Montero (izquierda), director del Instituto Cervantes, y Santiago Muñoz Machado, máximo responsable de la RAE. R. C.

Desalporizar

A la última ·

La irritación está ya en la lingüística, uno de los últimos reductos del consenso

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:04

Comenta

La gente está 'alporizada'. Utilizo un verbo gallego para no tener problemas con la RAE ni con el Instituto Cervantes. ¿Quién la 'desalporizará'? La tensión ... empezó con la política, polarización se llamaba. Después llegó a los medios, a las redes, al feminismo, a la tele. La ecuanimidad ha perdido su prestigio. Eres de La Revuelta o de El Hormiguero, del BBVA o del Sabadell, de Pérez Reverte o de Gómez-Jurado y ahora, en el colmo de la exasperación, eres de la RAE o eres del Cervantes. La irritación está ya en la lingüística, uno de los últimos reductos del consenso. Después de esto, quedan pocos remansos de paz: la xilología, la agrostología, la farmacognosia… ¿Cuándo se hicieron los toros de derechas y las bicicletas de izquierdas; la caza, conservadora y el cambio climático, progresista; el Instituto Cervantes del Gobierno y la RAE de la oposición?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  2. 2

    Iván murió en el tajo la víspera de Nochevieja al caerle una torre de palés encima
  3. 3

    Vuelta al pasado: la construcción de madera llega a cuatro VPO de Bizkaia
  4. 4

    Bizkaia tiene 51 niños que precisan ya acogida y solo una familia disponible
  5. 5 «Siempre dije que Alain iba a poder estudiar lo que quisiera»
  6. 6 El gesto de Unai Simón con un niño que viajó de Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo
  7. 7

    La Ertzaintza afronta el rebrote de una nueva violencia callejera que amenaza con ir a más
  8. 8

    El secreto mejor guardado: así fue la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  9. 9

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  10. 10

    Israel bombardea Gaza tras un tiroteo con Hamás que denota la fragilidad de la tregua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Desalporizar

Desalporizar