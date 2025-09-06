Señales de alerta por el paro vasco

Comenta Compartir

El mal dato del paro en Euskadi registrado en agosto, con una pérdida de cotizantes sin parangón solo explicable por el declive industrial, constituye una ... señal de alerta que urge someter a un examen en profundidad. Es una razón más que sobrada para que ocupe un lugar predominante en la ronda de reuniones iniciada ayer con los partidos por el lehendakari, que ha puesto el foco en el retroceso de esa actividad tan importante para la economía. Resulta más que esclarecedor para la gravedad de esa tendencia que uno de cada cinco parados nuevos en el conjunto de España proceda del País Vasco. Aunque el verano suele ser un período que destruye empleo estacional, especialmente en el sector de la hostelería y la educación, no parece suficiente la explicación ofrecida por el Gobierno de Pradales para relativizar unas cifras con claroscuros. El mercado laboral se mantiene por encima del millón de afiliados impulsado por el auge del turismo, pero la industria no deja de emitir síntomas de agotamiento. Posiblemente agudizados por una guerra arancelaria que castiga la automoción y al acero, esenciales para el tejido productivo vasco. Acertar con el diagnóstico adelantará la solución.

