El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La ministra de Defensa, Margarita Robles. EFE

Crece el peligro aéreo ruso

Editorial

Editorial

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:01

El incidente sufrido por el A330 que trasladaba a Lituania a la ministra de Defensa, Margarita Robles, junto con familiares del contingente español allí desplegado, ... ofrece una muestra más del creciente peligro de la campaña híbrida de Vladímir Putin en el espacio aéreo de la Alianza Atlántica. El intento de perturbar el navegador del avión se registró cerca de Kaliningrado, el enclave que Moscú se anexionó después de la Segunda Guerra Mundial para asegurarse acceso al Báltico. El hecho de que las disrupciones en este entorno ya se consideren 'habituales' en absoluto resta gravedad al episodio, en el contexto del ataque al GPS de Ursula von der Leyen cuando volaba a Bulgaria en agosto o la proliferación de incursiones de drones y aviones de combate rusos en los cielos aliados en las últimas semanas. La negativa de Rusia a admitir su responsabilidad y a seguir las normas internacionales, como acredita la guerra desatada en Ucrania, invita a los responsables de la UE y de la OTAN a reforzar ya el flanco oriental y enviar al Kremlin un mensaje contundente. El derribo del MH17 hace once años por rebeldes prorrusos, con 298 muertos, recuerda que con la seguridad aérea no se juega.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  3. 3 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  4. 4 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  5. 5 El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo)
  6. 6

    Hallan sustancias antiadherentes en la sangre de niños en Gipuzkoa
  7. 7 Buscan a un hombre de 44 años desaparecido desde el pasado día 19 en Amorebieta
  8. 8 Ni sardinas ni salmón: el pescado con más efectos antiinflamatorios y que reduce el riesgo de sufrir cáncer
  9. 9

    Una aerolínea turca ofrecerá vuelos baratos a Estambul desde Loiu a partir de diciembre
  10. 10

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Crece el peligro aéreo ruso

Crece el peligro aéreo ruso