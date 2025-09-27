El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 26 de septiembre
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, muestra un mapa en la Asamblea General de la ONU EFE

Aislado, pero desafiante

El mundo occidental no puede dejarse arrastrar por la sinrazón que plantea Netanyahu para «terminar el trabajo» en una Gaza desangrada

Editorial

Editorial

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:04

Benjamín Netanyahu se presentó ayer en la sede la ONU como salvador del mundo occidental frente al «fanatismo», tras los salvajes ataques terroristas de Hamás ... del 7 de octubre de 2023. Pero lo hizo ante un auditorio casi vacío que revela el aislamiento internacional al Gobierno de Israel por la barbarie que perpetra en Gaza. El talante desafiante con el que el primer ministro de ese país defendió la persistencia del asedio, pese al clamor de la Asamblea General para que frene la masacre, sólo podrá sostenerse mientras Estados Unidos le mantenga el apoyo y Donald Trump sea su valedor. Con protestas en el exterior y abucheos dentro de los delegados que abandonaban la sala en un claro desplante, Netanyahu se mantuvo impasible en un relato agasajador para Trump. Le agradecía su complicidad ante «el trabajo sucio» pendiente por «entenderlo mejor» que las potencias que condenan la matanza y reconocen el Estado palestino.

