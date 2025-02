E. C.

Resulta que la película favorita para los Premios Oscar, tras haberlo sido 'Emilia Pérez', es 'Anora', una gran historia, justo es subrayarlo, que ganó la Palma de Oro en Cannes; pero, tal y como he leído en algunos medios, cómo cambia todo en unos días. ... La propuesta que se consideraba muy buena ha pasado a serlo menos, y la que se consideraba menos buena ha mejorado a posteriori. El cine, tan poderoso, es capaz de doblar la curva del tiempo y volver al instante en el que a alguien se le ocurre una idea; es capaz de rebobinar los procesos de escritura de guion, producción, rodaje, montaje y postproducción para rebaremarlos. De pronto, el resultado del trabajo que se realizó en un momento dado se transmuta sin que la teoría de las partículas elementales pueda explicar el fenómeno. Aquí no opera la ciencia, opera la magia; en concreto, la magia del cine, que igual no era lo que siempre habíamos entendido que era, igual también era otra cosa.

