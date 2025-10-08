Desconectado

En el momento en que escribo estas palabras hay mucha gente tratando de localizar a Fred Ramsdell para decirle que le han dado el Premio ... Nobel. Según su amigo Jeffrey Bluestone, cofundador de Sonoma Biotherapeutics, Ramsdell está en algún lugar de Idaho con una mochila a la espalda y sin móvil. Sin móvil porque no lo lleva o porque no lo enciende. Porque se ha internado en un área extensamente desconectada, en una extensa zona sin carreteras ni tendidos, incluso sin cobertura. Dicen que todo el mundo en EE UU va a Idaho a desconectar. Se meten en una inmensidad despoblada y puede que se encuentren unos con otros, pero ciertamente no van a encontrar multitudes. Van allí a encontrarse con una realidad desnuda, primitiva, inmediata, lejos de todas las mediaciones y los imperativos y las conexiones y los mensajes. Lejos de la telerrealidad que sustituye a la realidad y fuera de los relatos, los cuentos y las cuentas que llenan el aire virtual del mundo.

A Fred Ramdsell le han dado el Premio Nobel de Medicina, pero no a él solo. La ciencia hoy constituye un sistema que trabaja en red y donde mucha gente realiza descubrimientos importantes, conectados unos con otros (las personas y los descubrimientos). A Mary Brunkow, del Instituto de Ciencias Biológicas de Seattle; Shimon Sakaguchi, de la Universidad de Osaka, y Fred Ramsell, de Sonoma Biotherapeutics, en San Francisco, se les ha concedido el Nobel de Medicina por importantes descubrimientos relacionados con el gen FoxP3. Para poder detectar ese gen tienen que usar una tecnología desarrollada en España por Giovanna Roncador, científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Este y otros hallazgos de Roncador son una buena fuente de ingresos para el CNIO, pero ella no ve un euro, porque para eso está la burocracia española, para que la gente no pueda beneficiarse justamente de su trabajo y para desanimar a la gente, a ver si no trabaja.

La ciencia, sin embargo, es uno de esos trabajos vocacionales que no se hacen solo por ganar dinero, y por eso incluso en España hay científicos haciendo un trabajo decisivo. En cuanto a Ramsdell, uno de los cuatro fundadores de Sonoma Bio, suponemos que tiene una vida muy ajetreada y que esta desconexión total revelada ha de ser un recurso para preservar la salud mental. Pues como dice Maurizio Ferraris en su 'Manifiesto del nuevo realismo', la idea del «trabajador militarizado» no se realiza hoy en «el mundo de las fuerzas del acero y de las fábricas, sino en el del silicio y de los celulares (…) que nos dan la impresión de tener el mundo en la mano, mientras que, en verdad, estamos en las manos del mundo, siempre disponibles para sus imposiciones y requerimientos».