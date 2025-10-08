Desconectado

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La burocracia está para que la gente no pueda beneficiarse justamente de su trabajo

Maria Maizkurrena

Maria Maizkurrena

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:01

En el momento en que escribo estas palabras hay mucha gente tratando de localizar a Fred Ramsdell para decirle que le han dado el Premio ... Nobel. Según su amigo Jeffrey Bluestone, cofundador de Sonoma Biotherapeutics, Ramsdell está en algún lugar de Idaho con una mochila a la espalda y sin móvil. Sin móvil porque no lo lleva o porque no lo enciende. Porque se ha internado en un área extensamente desconectada, en una extensa zona sin carreteras ni tendidos, incluso sin cobertura. Dicen que todo el mundo en EE UU va a Idaho a desconectar. Se meten en una inmensidad despoblada y puede que se encuentren unos con otros, pero ciertamente no van a encontrar multitudes. Van allí a encontrarse con una realidad desnuda, primitiva, inmediata, lejos de todas las mediaciones y los imperativos y las conexiones y los mensajes. Lejos de la telerrealidad que sustituye a la realidad y fuera de los relatos, los cuentos y las cuentas que llenan el aire virtual del mundo.

