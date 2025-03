A Elon Musk le explotan los cohetes. La economía española va como un cohete. Los rusos han usado su abundante provisión de cohetes para machacar ... Ucrania en la guerra que aún no termina. Los cohetes que se usan en la guerra se llaman misiles, pero también se llaman cohetes, sin más, cuando son los que se ponen en los lanzacohetes. Se colocan en los lanzacohetes y luego van por el aire hasta que encuentran su objetivo y cumplen su propósito, que es destruir y matar. Una cosa muy bonita, como los mensajes que a veces se escriben en ellos, o en los obuses o en cualquier proyectil donde pueda escribirse un mensaje. También es esperanzador ver que la Humanidad dedica ingenio, conocimiento, recursos ingentes al diseño y fabricación de herramientas de matar cada vez más precisas o más demoledoras.

La economia en España va como un cohete, pero una educadora social ha sido asesinada en Badajoz porque su trabajo era muy peligroso, se sabía, se había denunciado, pero no había dinero para pagar las medidas de seguridad que un trabajo como el suyo requiere. ¿De qué sirve que la economía vaya como un cohete si no hay dinero para las cosas importantes? ¿Cuáles son las cosas importantes para la gente que decide a dónde va el dinero? Una de las consecuencias de la guerra en Ucrania, de la llegada de Trump al poder en EE UU y del nuevo orden mundial que se va dibujando es que tanto la Unión Europea como Reino Unido van a gastar mucho más dinero en armas. En realidad la Unión Europea tiene ya un presupuesto de defensa mayor que el de Rusia (en 2024 alcanzó los 326.000 millones de euros, alrededor del 1,9% del PIB conjunto). Por eso hay quien dice que no hace falta poner más dinero sino coordinar el gasto y la defensa, y por eso podemos sospechar que la idea de invertir 800.000 millones en el rearme de la Unión podría estar impulsada por a) la necesidad de suplir la descoordinación con abrumadoras cantidades y b) la energía ilusionada que están acumulando y transmitiendo quienes avizoran un momento glorioso, no para las armas europeas, sino para el negocio europeo de las armas.

Se habla mucho en telediarios y tertulias de crecimiento y de empleo en relación con esto, y de formas de evitar que se reduzca el gasto en protección social. ¿Es que está amenazado? En la corte del rey Trump el gasto en protección social no es cosa muy apreciada, pero incluso allí las consecuencias de dejar a Elon Musk jugar con la motosierra han exigido una cierta rectificación. Musk cortó por lo sano la ayuda exterior estadounidense y se cargó el programa de prevención del ébola. Es solo un ejemplo. Parece que a Musk le han quitado la motosierra. Una motosierra no es cohete, pero también puede ser un arma, incluso un arma de doble filo.