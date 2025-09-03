El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mujer con gafas futuristas ante la pantalla de un ordenador. Fotolia

El avión de Von der Leyen

Maria Maizkurrena

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:06

El avión de Von der Leyen iba navegando por el cielo del verano cuando de pronto se quedó ciego. ¡Sin GPS! Esto mismo pasa cada ... día -según cuentan- en la región del Báltico. Unas 46.000 interferencias similares han contado, y no se ha armado tanto revuelo. El avión de Von der Leyen navega por un cielo especial al que solo tienen acceso unos pocos. Es un cielo donde los aviones no se quedan ciegos así como así, pero cómo estarán las cosas que los pilotos tuvieron que localizar su posición y, finalmente, aterrizar, utilizando mapas de papel.

