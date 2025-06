Decía la esposa mantecosa del futbolista David Beckham que los españoles olíamos a ajo. Sin embargo, la tozuda historia política de nuestro país hace que ... no podamos desprendernos de este retrogusto a chorizo que tarde o temprano aparece en nuestra digestión. Mi recuerdo alcanza hasta el año 1990, cuando, gobernando en mayoría el socialista Felipe González, pudimos ver en la revista 'Interviú' al entonces director de la Guardia Civil, señor Roldán, gastando el dinero público en champán como si no hubiera un mañana, en calzoncillos y acompañado por señoritas.

Como se sabe, el chorizo suele ir acompañado de otros sacramentos y en esta metáfora, que podría ser interminable, los insignes progresistas cercanos al presidente del Gobierno actual también frecuentaban la compañía de señoritas a las que colocaban en empresas públicas sin exigirles más requisitos que el bochornoso comentario de «se enrolla que te cagas». Hablamos de ex altos cargos vinculados a un Gobierno de coalición que nos ha recordado hasta la saciedad que la ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento. Por eso, no entendemos que la supuesta ignorancia exima a este Ejecutivo y a sus socios de la responsabilidad que les corresponde con los antecedentes ininterrumpidos de corrupción desde aquel año 1990 en que se reunificó Alemania. Los políticos no han movido un dedo para evitar aforamientos, para inhabilitar de por vida a los corruptos, impedir recolocar a los cesantes en presidencias de empresas públicas y un largo etcétera. Si ignoran lo que pasa alrededor es que son unos ineptos o unos corruptos, ambas opciones conllevan una dimisión.