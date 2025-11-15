El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Honda presenta en el EICMA 2025 sus nuevos emblemas honda press

Honda presenta sus nuevos emblemas para motocicletas eléctricas y sus modelos insignia de combustión

V. D.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:00

Comenta

Honda está acelerando el camino hacia la electrificación de las motocicletas tras arrancar en 2024 su expansión global en este ámbito. Como parte de esta iniciativa, la firma japonesa introducirá el nuevo emblema «Honda» para su gama de motocicletas eléctricas —actualmente utilizado en los modelos de automóviles eléctricos de la compañía—.

Este nuevo logotipo se aplicará no solo en los próximos modelos eléctricos globales, comenzando con la Honda WN7, sino también en los concesionarios autorizados de motocicletas eléctricas de Honda y en las actividades de competición.

«Como símbolo del compromiso de Honda con la electrificación, esta marca representa la búsqueda de un nuevo valor propio de los vehículos eléctricos, diferenciándose claramente de los modelos convencionales con motor de combustión interna», destacan los responsables de Honda.

Para los modelos ICE (productos con motor de combustión interna) de la categoría FUN, Honda introducirá un nuevo diseño del emblema «Honda Flagship WING». El diseño anterior presentaba el ala en color plateado sobre un fondo rojo.

El nuevo logo adopta un motivo de ala simplificado, representado en una paleta monocromática, lo que permite una mayor armonía con una amplia variedad de modelos y colores, al tiempo que transmite una imagen de evolución y cercanía.

El nuevo logo se implementará progresivamente a partir de 2026 en los modelos insignia de Honda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2 La canción de Rosalía que el Athletic ha hecho suya para presumir de filosofía y afición
  3. 3

    Roban en una tienda de Bilbao solo 10 días después de abrir: «No han cogido dinero ni el ordenador%u2026 solo ropa muy concreta»
  4. 4

    Fallece el mítico entrenador vasco Xabier Azkargorta
  5. 5 Se tira a la Ría, le rescatan, se vuelve a tirar y acaba en el hospital con hipotermia
  6. 6

    Muere el hombre que saltó por la ventana para huir de las llamas en el incendio de Barakaldo
  7. 7

    El sueldo medio en Euskadi supera los 2.800 euros brutos al mes, el más alto de España
  8. 8

    Las ocho claves que explican la tormenta alrededor de las manifestaciones por Gaza
  9. 9 Tres detenidos por poner un cuchillo en la garganta y robar a un menor en Santutxu
  10. 10

    El informe secreto sobre el patrimonio de Cerdán desata registros de la UCO en las sedes de Acciona de Madrid y Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Honda presenta sus nuevos emblemas para motocicletas eléctricas y sus modelos insignia de combustión

Honda presenta sus nuevos emblemas para motocicletas eléctricas y sus modelos insignia de combustión