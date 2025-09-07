El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El nuevo Raval, presentado por el presidente interino de Seat/Cupra, Markus Haupt efe

Cupra muestra en Munich un anticipo del Raval, su eléctrico urbano para llegar a todos los públicos

Àlex Gubern

Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:54

Del mismo modo que el Seat 600 «democratizó» en una España muy distinta a la actual el acceso a los vehículos de motor, con el ... Cupra Raval que llegará al mercado en 2026 la automovilística española pretende «democratizar» el acceso a los vehículos eléctricos. Con un precio de salida a partir de los 25.000 euros, Seat como compañía -y el Grupo Volkswagen al que pertenece la española- pretenden hacer accesible la movilidad eléctrica con un vehículo que ha podido verse por primera vez hoy en el IAA Mobility 2025 de Munich, aunque todavía camuflado bajo un vinilo que mostraba precisamente un plano de las calles del barrio del Raval.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  2. 2 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  3. 3 Sylvan Adams, propietario del Israel Premier Tech: «Euskadi es un bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas»
  4. 4

    Un autobús se queda encajado en un túnel en Getxo
  5. 5

    Chequeo a los retos de la educación en Euskadi: «Los alumnos ya no prestan atención más de diez minutos seguidos en clase»
  6. 6

    «Que la izquierda diga que no hay problemas con la inmigración da munición a la extrema derecha»
  7. 7

    «No odio a los niños ni soy despiadada. Pero no quiero tener hijos»
  8. 8

    Los malos datos de agosto alarman sobre las «nubes negras» que acechan al empleo vasco
  9. 9 Los marineros que cantaron el himno del Athletic en un avión secuestrado
  10. 10

    El PNV pasa al ataque para desmontar el relato de Bildu ante un posible adelanto electoral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cupra muestra en Munich un anticipo del Raval, su eléctrico urbano para llegar a todos los públicos

Cupra muestra en Munich un anticipo del Raval, su eléctrico urbano para llegar a todos los públicos