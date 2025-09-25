El Mirandés necesita dar un paso más en Mendizorroza

Lograr los primeros puntos en la condición de local. No hay otro objetivo esta noche (20.30 horas) después de caer en las dos anteriores ... comparecencias en Mendizorroza ante Huesca y Deportivo de La Coruña. Este es el propósito de un conjunto rojillo que ha conseguido los siete puntos que acumula en la clasificación en tres encuentros disputados a domicilio. Ahora toca amarrarlos ante una hinchada que volverá a desplazarse hasta Vitoria para animar a los suyos y que se muestra esperanzada de ver a su equipo ganar en directo por primera vez esta temporada, más allá de quienes hayan tenido la fortuna de ser testigo de los triunfos a domicilio.

De momento, y eso lo tienen interiorizado los protagonistas, deberá plasmar sobre el verde de 'Mendi' su mejor juego como anfitrión en lo que va de curso.

El Mirandés se presenta con una duda: la presencia del carrilero Hugo Novoa. El resultado de la resonancia magnética a la que se sometió el martes no ha revelado lesión importante, por lo que se queda en una sobrecarga muscular. Hasta hoy no se despejará esta incógnita en torno a un jugador cuya misión es la de aportar amplitud, profundidad, amenazar el espacio y generar la capacidad de tener idas y vueltas por el costado diestro para que el equipo se equilibre y funcione como es debido.

Cuerpo técnico y servicios médicos pondrán esta mañana en común el estado del efectivo cedido por el Alavés. En caso de no estar apto para hoy, se podrá contar con su presencia el domingo, 5 de octubre, en Valladolid.

Las claves No cometer errores no forzados como en los primeros duelos en casa y crecer con el balón

Si, finalmente, no llega a este compromiso, se le presentan varias opciones a Fran Justo: dar entrada a Tamarit por ese carril diestro, ubicar ahí a Juan Gutiérrez o bien cambiar de banda a un lateral si es que Pablo Pérez es de la partida. Los demás miembros de la plantilla estarían disponibles.

Enfrente llega un Zaragoza sumido en el furgón de cola de la tabla de Segunda. Un rival que todavía no ha ganado y con su entrenador, Gabi, en el punto de mira. No ha repetido once de inicio en lo que va de temporada y tampoco se prevé que vaya a ser hoy en Vitoria.

La mala imagen dada en Ceuta, donde perdió (1-0), no propicia que salten de inicio los mismos futbolistas. Ya lo avisó el preparador antes de ese último choque. «Van a tener minutos casi todos los jugadores». Se esperan variaciones en la alineación.

Así, Insua, que fue suplente en el Alfonso Murube podría regresar a un bloque en el que también entraría Francho como lateral derecho. y hasta Pomares en el izquierdo. Guti, ya recuperado de sus molestias en la rótula derecha y que ha participado en los últimos entrenamientos con el grupo, entraría junto a Paul en el medio. Pau Sans, en uno de los costados, en principio el de Paulino, y Bazdar o Soberón en la punta de lanza por Kenan Kodro serían otros cambios a introducir en busca de un revulsivo.

Alineación Justo hará cambios; con el paso de las semanas los nuevos se van adaptando mejor para tener minutos

Gabi, su míster, está en la cuerda floja y dos colegas de profesión ya han sido cesados en Segunda con seis jornadas transcurridas. «El trabajo de un entrenador o de un proyecto no depende de tener tres, cuatro puntos más a estas alturas. Aunque esto es rendimiento, es la élite, todos se juegan mucho y los entrenadores sabemos cómo va esto. Estamos en el punto de mira y lo asumimos», sostiene Fran Justo, técnico del Mirandés antes de «mandar un abrazo» a Llona y Plat, los destituidos a las primeras de cambio.

Un histórico de cinco empates en 10 duelos

El balance de los emparejamientos entre Mirandés y Zaragoza en Anduva en LaLiga recoge un total de diez enfrentamientos entre ambos, con el balance de cinco igualadas, tres victorias mirandesistas y dos visitantes.

Se da la circunstancia de que los dos choques perdidos se jugaron en la primera vez que ambos se cruzaron en Miranda en el fútbol profesional (0-1), temporada 2013/14, y en la 2016/17, con idénticos dígitos.

Las dos últimas victorias rojillas fueron por 2-0 y datan de las campañas 2021/22 y 2022/23. Las dos visitas más recientes del cuadro aragonés se saldaron con tablas sin goles.