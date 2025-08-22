Las txosnas se quedan sin su concierto en fiestas de Miranda por «falta de tiempo para organizar»

«Se nos han juntado muchas cosas, hemos estado esperando todo el verano a ver qué pasaba con las fiestas y aún no tenemos ni ... confirmación oficial del informe acústico, la Asociación de Afectados por el Ruido ha retrasado todo y, a un mes vista, es imposible cerrar a los artistas que nos cuadran para que actúen en las txosnas, o son caches inasumibles o están ocupados. No hay margen de maniobra», así de claro se muestra José Rey, presidente de la Asociación de hosteleros de Altamira(AHA), con respecto a la decisión adoptada por el colectivo de rectificar y, finalmente, no contratar ningún recital para las próximas fiestas patronales.

Y es que la reciente batalla judicial entre la plataforma contra el ruido y el ente municipal ha dilatado la organización del grueso de los eventos festivos. En el caso de la decena de hosteleros que instalarán caseta en la calle Cantabria, han aguardado pacientemente para mover ficha y, con el anuncio de un programa municipal de conciertos que tiene como punta de lanza a Talco, NoReM & Orfeón y Demarco Flamenco, y que les dejó «muy fríos y decepcionados», anunciaron que ellos también aportarían un recital propio a la oferta musical del viernes 12.

Sin embargo, no ha podido ser. «La incertidumbre es mala para todos y no hemos tenido noticias hasta hace nada, no sabíamos ni dónde íbamos a tener que instalar las txosnas, aún no tenemos ni comunicación oficial. La programación de fiestas ha quedado muy light este año y nosotros no hemos tenido tiempo de poder cerrar algo que realmente nos cuadre para fiestas. Nos tendremos que concienciar de que este año toca así, son las circunstancias. Tendremos que agradecérselo a la Asociación de Afectados por el Ruido», lanza Rey.

En esta línea, tampoco esconden que existe cierto miedo al «batacazo» económico que puede suponer que la ciudadanía mirandesa no respalde la propuesta musical y de ocio de las próximas fiestas patronales. «Es evidente que está ese miedo. Tenemos bastante asumido que vamos a tener que trabajar sólo con la gente de Miranda, con las 9.000 personas de siempre, las mismas que participan en las actividades de la hostelería, de la Parte Vieja, que acuden a los conciertos, los desfiles, etc. La gente se divide entre diferentes actos. Tenemos que intentar atraer a la gente de fuera, y no lo conseguimos. Es un handicap que tenemos desde siempre», sentencia el presidente de AHA.

Por suerte, añade, los mirandeses «siempre salen y respaldan las propuestas», pero «sólo podemos contar con estas personas de la ciudad y es una pena». Por el momento, Rey no quiere hablar de vencedores ni vencidos una vez el Consistorio tiene luz verde para seguir adelante con las fiestas patronales y los vecinos de Anduva han recogido firmas para seguir albergando parte importante de las mismas.

Mirando al futuro, los hosteleros creen necesario que el ente municipal incremente la partida presupuestaria destinada a los conciertos de septiembre y tienden una mano. «Nos gustaría que se haga un esfuerzo un poco más grande por la ciudad en general. Los cachés están muy altos, es cierto, pero llevamos casi una década con un presupuesto similar. Nosotros siempre estaremos para recoger el guante y aportar», cierra.

Programa

El programa de las actividades de txosnas queda acotado a un bingo musical, liderado por Tolin, el hombre de las mil caras, el jueves 11 de septiembre entre las 18.30 y las 20.30; y tres sesiones de Dj´s, una por jornada de fiestas, entre la 1.00 y las 3.00. También se está coordinando una actividad para el «tardeo» del sábado 13 por la tarde.