Lamentan que la programación festiva no sea tan atractiva como otros años. Avelino Gómez

Las txosnas se quedan sin su concierto en fiestas de Miranda por «falta de tiempo para organizar»

Los hosteleros alegan que, a un mes vista, es «imposible» cerrar a los artistas pretendidos por sus elevados cachés y los calendarios

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:06

«Se nos han juntado muchas cosas, hemos estado esperando todo el verano a ver qué pasaba con las fiestas y aún no tenemos ni ... confirmación oficial del informe acústico, la Asociación de Afectados por el Ruido ha retrasado todo y, a un mes vista, es imposible cerrar a los artistas que nos cuadran para que actúen en las txosnas, o son caches inasumibles o están ocupados. No hay margen de maniobra», así de claro se muestra José Rey, presidente de la Asociación de hosteleros de Altamira(AHA), con respecto a la decisión adoptada por el colectivo de rectificar y, finalmente, no contratar ningún recital para las próximas fiestas patronales.

