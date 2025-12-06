El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los populares defienden que la inversión sería mínima para el cambio que supondría. Avelino Gómez

El PP pide un plan de accesibilidad en Miranda tras ver la necesidad del baño adaptado en El Ferial

Los populares también piden al Ayuntamiento que se ponga a trabajar ya en los arreglos y el nuevo pliego del bar del polideportivo

Cristina Ortiz

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:30

La accesibilidad es un campo en el que mejorar en la ciudad, incluyendo capítulos que le competen a la administración pública. Baste como ejemplo la ... ausencia de un baño adaptado en las instalaciones deportivas del Casco Viejo en El Ferial. Una necesidad sobre la que llama la atención el PP, que considera necesario que el Ayuntamiento acometa una pequeña inversión para garantizar que el complejo es inclusivo para toda la población.

