El PP pide un plan de accesibilidad en Miranda tras ver la necesidad del baño adaptado en El Ferial

La accesibilidad es un campo en el que mejorar en la ciudad, incluyendo capítulos que le competen a la administración pública. Baste como ejemplo la ... ausencia de un baño adaptado en las instalaciones deportivas del Casco Viejo en El Ferial. Una necesidad sobre la que llama la atención el PP, que considera necesario que el Ayuntamiento acometa una pequeña inversión para garantizar que el complejo es inclusivo para toda la población.

Son conscientes de que no se trata de una necesidad de jugadores y deportistas en este caso, sino de quienes les pueden acompañar o de quienes acuden a otras citas y ferias que se organizan en ese entorno. «Las personas con discapacidad tienen que ir a un baño normal y es un tema que podría solventar con una pequeña inversión», defendió el portavoz popular, Sergio Montoya; que tiene claro que, aunque sea el CD Casco Viejo el que gestiona las instalaciones, debe ser el Ayuntamiento quien acometa la obra. «Es algo necesario, lo hemos podido comprobar varios fines de semana».

Es un punto problemático para las personas con discapacidad o movilidad reducida, pero no saben cuántos más puede haber en la ciudad. Por eso, a raíz de esta constatación, piden al Ayuntamiento que tome también la iniciativa para elaborar un plan de accesibilidad que permita detectar todos aquellos puntos negros de la ciudad y de instalaciones municipales en las que sería necesario intervenir para garantizar que todo el mundo se pueda mover sin problemas.

«Puede ser un buen momento para trazar un plan, con una serie de estrategias vinculada a la movilidad de las personas, especialmente con aquellas que tienen algún tipo de discapacidad; empezando en este caso, por algo tan básico, como un baños en las instalaciones deportivas municipales», argumentó el concejal del PP, que considera que «hay mucho trabajo todavía por hacer».

Conciliación

Por otro lado, los populares también piden que se valore la posibilidad de habilitar un aula de estudio dentro del polideportivo de Anduva. Una opción dirigida a ayudar a las familias en su conciliación y que han trasladado al equipo de Gobierno a sugerencia de padres que llevan a sus hijos a esas instalaciones deportivas y creen que habilitar ese espacio les podría ayudar a aprovechar tiempos muertos o incluso avanzar en las tareas de un hijo mientras esperan a otro.

Más que una necesidad de inversión, que sería mínima, ya que sólo se necesitaría contar con unas mesas y unas sillas y conexión wifi; se trata de buscar un espacio adecuado, una sala pequeña que se pueda destinar a esa finalidad. «Es algo que nos han comentado algunas familias y que nos parece muy interesante».

Pero lo que realmente les preocupa es la situación administrativa del bar, una vez conocido que la actual gestora ha oficializado su decisión de no continuar y ha pedido la rescisión adelantada del contrato. «Pedimos al Ayuntamiento que se ponga ya manos a la obra para tener listo el pliego de la nueva licitación y para hacer las reparaciones necesarias en el bar para que todo esté listo para poderlo adjudicar y abrir para primavera. Veo que no llegamos al verano», zanjó.