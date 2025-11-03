Obras repara el contorno de una pista deportiva en Miranda Renueva la zona hundida del campo de juego entre Francisco Cantera y Ciudad de Vierzon

Los trabajos en la zona han comenzado este lunes 3 de noviembre.

Cristina Ortiz Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:55

Obras trabaja en la reparación del contorno de la pista deportiva situada en la confluencia de Francisco Cantera con Ciudad de Vierzon, en la parte posterior del Centro de Salud Miranda Este.

La actuación afecta a una superficie de 200 metros cuadrados que en la actualidad se encuentra hundidos. Por tanto, se procederá a la sustitución del pavimento por otro terroso colocándolo a la cota del pavimento adyacente.

Estos trabajos, contratados por el Ayuntamiento, tienen un coste de 18.307 euros y la previsión es que puedan finalizar en el plazo de un mes.

«Esta actuación no implica afección alguna al tráfico rodado ni al peatonal, y tampoco al estacionamiento. Con esta daremos solución al hundimiento que había sufrido la zona», explica el concejal de Obras, Adrián San Emeterio.

