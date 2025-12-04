El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La zona de pump track es la única asfaltada de todo el circuito, salvo algunos pequeños tramos de rampas. Javier Sahagún

Miranda empieza a probar el bike park, que recibirá nuevas inversiones para vallado y riego

Comunidad Biker esperará a primavera para su inauguración oficial y empezará a trabajar para traer en 2027 una prueba internacional

Cristina Ortiz

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:05

El bike park  está listo para su uso. Las obras han concluido y la instalación ha sido recepcionada por el Ayuntamiento, impulsor de un proyecto ... en el que se han invertido 645.981 euros y para el que se ha contado con una subvención de 334.282 euros por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD), que apostó por apoyar económicamente a la administración local para crear en la ciudad un circuito prácticamente único en el país, que aglutinará en el mismo recinto hasta cinco disciplinas.

