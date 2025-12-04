Miranda empieza a probar el bike park, que recibirá nuevas inversiones para vallado y riego

El bike park está listo para su uso. Las obras han concluido y la instalación ha sido recepcionada por el Ayuntamiento, impulsor de un proyecto ... en el que se han invertido 645.981 euros y para el que se ha contado con una subvención de 334.282 euros por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD), que apostó por apoyar económicamente a la administración local para crear en la ciudad un circuito prácticamente único en el país, que aglutinará en el mismo recinto hasta cinco disciplinas.

Una instalación construida sobre una parcela de 195.000 metros cuadrados y llamada a convertirse, sin duda, en un referente nacional, como defiende la Comunidad Biker, colectivo que se encargará de gestionar el complejo y que ya ha tenido ocasión de probar distintos recorridos de un circuito «exigente» y de gran nivel, que prevén inaugurar en primavera, en una fecha aún por decidir y que acabará marcando la meteorología.

Ahora mismo lo ven inviable porque el final de las obras ha coincidido con la lluvia y la humedad propias de esta época, por lo que «el terreno está muy blando y no se puede entrar a rodar. Ahora es muy difícil andar en esas condiciones; y, además, se puede destrozar todo el trabajo realizado. Una vez que esté más pisado y rodado, el suelo se irá compactando y será más fácil usarlo aunque llueva», explicaba Rubén Rodríguez, tesorero del colectivo que gestionará el circuito y que tiene muy presente la importancia de hacer un buen mantenimiento, para que el recinto se conserve en las mejores condiciones.

Ampliar Zona de skills park, con rampas, escaleras y plataformas de equilibrio. Javier Sahagún

De hecho, de cara a garantizar el mejor estado, se ha previsto ya para el próximo ejercicio el destinar una partida económica –aún por determinar– por parte de la Concejalía de Obras para instalar un sistema de riego y un depósito, para que la humedad del suelo sea la adecuada en las épocas más secas. También se van a vallar los tramos del perímetro por los que es más fácil acceder, para evitar que se entre sin autorización y sin firmar unas normas de uso que establecerá Comunidad Biker, que además fijará unos horarios de apertura. Quieren tener un control de entradas y salidas para asegurarse de que se hace un correcto uso de la estructura «más completa del norte del país y me atrevería a decir que de España. No hay ninguna igual que aglutine todas las especialidades» para este tipo de actividad.

De hecho, conscientes del potencial de la instalación, el colectivo tiene previsto trabajar para tratar de traer a Miranda en 2027 alguna competición atractiva de la Unión Ciclista Internacional (UCI), para que «venga gente en masa, mucho público». Y es que el potencial turístico de contar con un recinto deportivo de primer nivel fue uno de los puntos fuertes que se puso sobre la mesa a la hora de apostar por ese proyecto y no por otro.

Pero antes de plantearse ese escenario, Comunidad Biker quiere familiarizarse con el complejo, por lo que aprovecharán el próximo año para conocer mejor el circuito, practicar en él y hacer alguna prueba y torneos más de ámbito local. Entre el club y la escuela el colectivo suma unos 200 miembros, un número importante para la ciudad; a los que añadir personas de localidad próximas con las que tienen previsto contar para esas competiciones más acotadas.

De momento, las clases de técnica con los alumnos de la escuela las van a mantener en el anfiteatro del Ebro. Hasta que alarguen las horas de luz por la tarde no subirán a un circuito en el que para aprendizaje también «se abre un gran abanico de posibilidades».

Ampliar El circuito cuenta con recorridos de distinto nivel. Javier Sahagún

La nueva instalación cuenta con cinco áreas. La más impactante para el espectador quizá sea la de pum track, recorrido corto, de 158 metros, y asfaltado (el único) en el que predominan los saltos acrobáticos. También hay un circuito de Cross Country olímpico que tiene más de 5 kilómetros y un desnivel acumulado de 130 metros, en los que se han colocado obstáculos naturales con piedras y otros que aprovechan los desniveles de la ladera, desde la que se divisa una imagen panorámica de toda la ciudad. A esas se añaden el área Campillo, para saltos técnicos de distinto nivel de complejidad; el skills park, con plataformas y rampas de equilibrio; y un recorrido enduro de 2,9 kilómetros, con dos opciones de diferente dificultad.

Además, dentro de las actuaciones de sostenibilidad y eficiencia, se han instalado 7 luminarias solares autónomas y 3 papeleras inteligentes. También se ha montado una caseta de atención al visitante y otra de baños.

La instalación se completa con un lavadero para bicicletas y motos y una aparcamiento exterior, en tierra, para 126 vehículos.

Por otro lado, se está ultimando la página web que informará sobre las características del circuito, sus condiciones de uso y la actividad de Comunidad Biker y su escuela.