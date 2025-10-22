Miranda acelera para llegar a tiempo con la obra antirriadas tras el sí de los vecinos

La cuenta atrás ha comenzado y el tiempo juega en contra de la ciudad en la obra antirriada, ya que tiene que estar finalizada para ... junio del año que viene y la previsión apunta a ocho meses de ejecución. La dilación que ha sufrido el proyecto obliga a actuar ahora con la máxima celeridad por lo que el Ayuntamiento comunicará de forma inmediata a la Junta su decisión de seguir adelante para que la administración regional pueda agilizar los trámites y en noviembre puedan empezar los trabajos.

La solución planteada por Urbanismo, menos efectiva contra las riadas pero sin barreras arquitectónicas en Ronda del Ferrocarril, ya contaba con el visto bueno de Valladolid pero faltaba la aprobación de los vecinos , que se puede decir que se obtuvo ayer a pesar de que no hubo votación, porque la reunión informativa para explicar el proyecto final no encontró la firme oposición de hace dos meses.

Aunque varios asistentes manifestaron sus dudas sobre la necesidad de una obra de tanta envergadura, el sentir mayoritario fue el de que es un mal menor. «Compramos la propuesta porque no queda mucho más remedio pero ¿realmente compensa una inversión así para los beneficios que reporta?», se interrogaba una de las asistentes tras escuchar las explicaciones ofrecidas por los técnicos municipales y por la representación política encabezada por Aitana Hernando y Guillermo Ubieto, quienes defendieron con ahínco que las medidas que se van a adoptar minimizan los efectos de las grandes avenidas y garantizan el paso de los vehículos de emergencia por Ronda del Ferrocarril para no dejar aislada a media ciudad. «Sería irresponsable no hacer nada» apuntaban el concejal y la alcaldesa, remarcando siempre que el debate se ha centrado en la elevación de Ronda del Ferrocarril y se ha dejado de lado otras actuaciones tan importantes como la colocación de las válvulas antirretorno y la estación de bombeo.

Durante la reunión se informó de que renunciar al proyecto supondría una indemnización de 36.000 euros a la empresa, pero sobre todo se incidió en que se perdería la oportunidad de colocar unas claquetas fundamentales para que al subir el caudal el agua salga por las alcantarillas.

«Nos vamos menos cabreados que la otra vez», apuntaban algunos de los presentes para resumir el sentir mayoritario en una reunión que contó con una asistencia mucho menos numerosa que la anterior. De hecho, no se llegó ni al centenar de asistentes.

Y es que la eliminación de las barreras arquitectónicas al elevarse la calle menos centímetros de lo que estaba previsto en el proyecto inicial es una solución intermedia que ha acabado por contentar a todas las partes. A los técnicos, porque es menos efectiva pero suficiente, y a los vecinos porque no alterará mucho la imagen de la calle.

Con la alternativa planteada lo que se hará es elevar la acera a la cota actual de los portales y emparejar la calzada con ella. En el punto más alto, se ganan 40 centímetros, se eliminan las escaleras y los muretes, también los bordillos, y se mantienen todas las plazas de aparcamiento existentes.

Con estas medidas, más las válvulas antirretorno, no se elimina totalmente el riesgo de riadas pero se reduce notablemente, y en los peores escenarios, al menos Ronda de Ferrocarril no quedaría impracticable para los vehículos de emergencia. Es una de las cuestiones principales porque es una vía prioritaria para no dejar aislada a media ciudad. Aunque muchos vecinos planteaban que hay otras calles por las que se podría evacuar y circular, Ubieto y Hernando dejaron claro que los camiones de los bomberos «no tienen radio de giro por la mayoría de ellas».

Con el aval de los vecinos, el Ayuntamiento tendrá que actuar con celeridad porque ya no puede perder más tiempo para no poner en riesgo los fondos europeos. El primer paso es comunicar la decisión a la Junta para que pueda hacer el acta de replanteo y que la empresa empiece a trabajar.