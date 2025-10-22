El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 22 de octubre
Los representantes municipales, en la reunión con los vecinos. Avelino Gómez

Miranda acelera para llegar a tiempo con la obra antirriadas tras el sí de los vecinos

Tiene que comenzar de forma inmediata unos trabajos con un plazo de ejecución de 8 meses y que deben concluir en junio

Raúl Canales

Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:28

Comenta

La cuenta atrás ha comenzado y el tiempo juega en contra de la ciudad en la obra antirriada, ya que tiene que estar finalizada para ... junio del año que viene y la previsión apunta a ocho meses de ejecución. La dilación que ha sufrido el proyecto obliga a actuar ahora con la máxima celeridad por lo que el Ayuntamiento comunicará de forma inmediata a la Junta su decisión de seguir adelante para que la administración regional pueda agilizar los trámites y en noviembre puedan empezar los trabajos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años
  2. 2 Turrón y jamón caducados en las cestas de Navidad de Getxo
  3. 3

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  4. 4

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ya revela el origen de sus detenidos
  5. 5

    El Gobierno vasco detecta dos fraudes al día por el mal uso de las VPO en Bizkaia
  6. 6 Una tortilla insuperable, ¡de otra galaxia!
  7. 7 Intentan frenar la difusión de fotos de las presuntas acosadoras de la niña que se suicidó en Sevilla
  8. 8

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  9. 9 Las 15 confesiones de Isabel Preysler que sorprenden en su autobiografía
  10. 10 Los asesinatos de la niña Alicia y el joven Ander: ¿con cuánta cárcel se castiga tanta crueldad?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Miranda acelera para llegar a tiempo con la obra antirriadas tras el sí de los vecinos

Miranda acelera para llegar a tiempo con la obra antirriadas tras el sí de los vecinos