La oferta vuelve a contar con un gran número de conciertos gratuitos. Avelino Gómez

Ebrovisión desvela los horarios de su 25 aniversario

Los conciertos volverán a repartirse por diferentes enclaves de nuestra ciudad

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Martes, 26 de agosto 2025, 13:08

El Festival Ebrovisión inaugurará su 25 aniversario con el concierto sorpresa, y de carácter gratuito, del jueves 4 de septiembre a orillas del Río Ebro, en el Colegio Aquende (escenario Fundación Caja de Burgos) a partir de las 20.15 horas.También en la primera jornada festivalera, con vistas al Ebro y entrada libre, llegarán las actuaciones de Joseluis (21.45), Mourn (22.50) y Los Invaders (0.00) en otro de los escenarios más especiales, el escenario Universidad de Burgos (UBU) en el Anfiteatro natural de Miranda.

El viernes 5, el Anfiteatro volverá a ser protagonista desde el mediodía con los directos de Ascua (12.15), Las Dianas (13.15), Meatbodies (14.15) y el Gran Bingo Musical 25 Aniversario con música de Optigan1 y Patrullero. Ya en horario vespertino, el recinto principal del Polideportivo de Anduva abrirá sus puertas a las 19.00 para acoger un cartel protagonizado por Hinds (19.55), Depresión Sonora (21.50), Viva Suecia (23.30) y «rinôçérôse» (01.45) sobre las tablas del Escenario Ebrovisión. Además, Cora Yako (19.05), Kokoshca (20.55) y Besmaya (00.50) pondrán banda sonora al Escenario La Salve, que también contará con las sesiones de Jonathan Castillo, Dad Is Bad, Chicho La Rue, Ipu DJ y DJ Amable.

De madrugada, la Sala Orosco despedirá la noche con las sesiones de Escalona y Brummel.

Como cada año, la tercera jornada del Ebro arrancára con Ebropeque para hacer disfrutar a toda la familia con la actuación gratuita de Combos Teclass, el sábado 6 de septiembre, en el escenario Fundación 'la Caixa' de la Plaza de la Constitución (11.15).

Poco después, a las 13.00, arranca la clásica Muestra Gastronómica en la Plaza de España con música de Brummel y Retrovisor sobre el escenario Óptica Pilsa, mientras que con el incomparable marco del Castillo de Miranda, el escenario Diario de Burgos acogerá el segundo concierto sorpresa de la edición, a partir de las 13.15 y con la participación de Bilboloopers DJs.

Ya en la tarde, el Anfiteatro (acceso libre) tendrá los directos de Pinpilinpussies (16.45) y Toldos Verdes (17.45), y a las 19.00, la fiesta se traslada al Polideportivo, por donde pasarán Veintiuno (20.05), The Murder Capital (22.10), Xoel López (23.30) y Sexy Zebras (01.35) en el Escenario Ebrovisión.

Por su parte, Airbag (19.05), Gorka Urbizu (21.05) y Biela (00.45) harán vibrar el Escenario La Salve, que además contará con las sesiones de Fan Fan, TeleClub DJs, Panoramis, Edu Anmu y Santo Fever. DJ Gel y Brummel cerrarán la noche a partir de las 04:00h en la Sala Orosco.

Despedirán este 25 aniversario los conciertos gratis de No Quiero (12.45) y Embusteros (13.50) el domingo 7 en el Escenario Miranda, ubicado en la calle La Estación.

