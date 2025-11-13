Detenido por robar en un Kebab de Vitoria, fugarse 35 kilómetros y movilizar a 12 patrullas hasta Miranda

Un mirandés ha sido detenido tras protagonizar una fuga de película. El suceso comenzó con un robo en un local de comida rápida de Vitoria ... perpetrado por dos sujetos a los que la policía alavesa dio el alto pero que decidieron emprender una huida desesperada por las calles de la localidad.

En una de las maniobras, uno de los sospechosos reventó una rueda, pero ni siquiera eso le detuvo. Al contrario, puso rumbo a Miranda perseguido por varias patrullas de la Ertzaintza, que antes de que cruzará el límite fronterizo se pusieron en contacto con Policía Local de Miranda para coordinar el operativo. A su compañero de robo, los agentes le localizaron en Nanclares poco después en otro vehículo junto a una mujer que, según diversas fuentes consultadas por este periódico, dio positivo por drogas.

Mientras el ladrón mirandés continuó con una fuga de 35 kilómetros en los que realizó una conducción temeraria, agravada por el mal estado de su coche, intentando por todos los medios escapar de las fuerzas de seguridad.

Pero en el acceso a Miranda le esperaban dos patrullas más. Parecía el final, pero el delincuente no estaba dispuesto a dejarse atrapar por lo que hizo un derrape para esquivar el operativo y se metió en dirección contraria por la N-1. Así hizo el tramo desde la rotonda de la carretera Bilbao hasta el cuartel de la Guardia Civil, donde había más agentes dispuestos a bloquearle el paso. Cuando quiso escapar por el túnel que conecta con la calle Vitoria, se encontró con varios vehículos policiales cruzados. Ni siquiera eso le detuvo, ya que abandonó el coche e intentó escapar a pie hasta que fue alcanzado por los agentes.

Para añadir aún más dramatismo a la escena, se olvidó poner el freno de mano de su vehículo, que al estar en cuesta, acabó golpeando a los coches de policía que venían detrás suyo.

Una vez detenido, el sujeto fue entregado a las autoridades vascas ya que el robo fue cometido en el barrio de Salburua de Vitoria, donde también es un viejo conocido de las fuerzas de seguridad por ser integrante de una banda que suele cometer saqueos en comercios y robar vehículos tanto en Álava como en Burgos y La Rioja. En este caso el botín no era muy elevado ya que en el interior del coche apenas se encontraron 300 euros en monedas.

Los hechos se han producido en la madrugada del miçercoles al jueves y ahora el detenido se enfrenta a varios delitos, ya que al robo del local de comida rápida hay que añadir la peligrosa fuga protagonizada, la conducción temeraria que puso en riesgo a otros conductores y el incidente final en el que resultaron afectados vehículos oficiales. Por suerte, en el tramo que escapó en dirección contraria no se vieron afectadas terceras personas. El supuesto delincuente presentaba algunas lesiones sin gravedad, posiblemente ocasionadas al intentar acceder al local de comida rápida por el agujero hecho en el cristal.

Por su parte, el compañero de robo que también se ha dado a la fuga ha sido localizado en las inmediaciones de Nanclares, después de haber abandonado en un barrio vitoriano el coche en el que escapó y cambiar a otro vehículo con el que intentó perder a los agentes que le seguían la pista. Su fuga también fue frustrada por las fuerzas de seguridad y ha sido puesto a disposición judicial.