El último operativo fue instalado en el tunel subterráneo E. C

Detenido por robar en un Kebab de Vitoria, fugarse 35 kilómetros y movilizar a 12 patrullas hasta Miranda

En su desesperada huida llegó a circular en sentido contrario para eludir los operativos

Raúl Canales

Miranda de Ebro

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:07

Un mirandés ha sido detenido tras protagonizar una fuga de película. El suceso comenzó con un robo en un local de comida rápida de Vitoria ... perpetrado por dos sujetos a los que la policía alavesa dio el alto pero que decidieron emprender una huida desesperada por las calles de la localidad.

