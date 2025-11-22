Los colegios de Miranda esperan las clases de natación para el alumnado

No todos los alumnos de 8 y 9 años saben nadar. Algunos aprenden o quitan el miedo al agua gracias a los cursos que todos ... los años, desde hace varias décadas ya, organiza el Consistorio como una actividad más para los colegios. El problema es que la iniciativa cada vez empieza más tarde y finaliza antes, con lo que cada clase (está dirigida a alumnos de 3º o 4º de Primaria) apenas llega a acudir una decena de veces al polideportivo.

Tiempo atrás, tal y como recuerdan desde los centros educativos, la actividad comenzaba en octubre y finalizaba en mayo, lo que permitía sacar partido a un plan que se desarrolla una vez por semana con una duración de 40 minutos por sesión. Algo que cada vez ven más difícil. Y es que si ya arrancar el 27 de noviembre con la actividad, como el curso pasado, les parecía tarde;que éste les hayan adelantado que comenzará «a partir de enero», les parece un despropósito. Máxime teniendo en cuenta que volverá a concluir alrededor de Semana Santa, a finales de marzo, aproximadamente, porque tampoco tienen fechas concretas

No les sirve de excusa que les digan que se hace lo que se puede con el presupuesto que hay. Entienden que la organización debería ser la contraria. Si se decide apostar por mantener una iniciativa que consideran importante en esa etapa educativa, creen que habría que fijar la partida disponible atendiendo al gasto real de llevarla a cabo.

Tampoco aceptan que se les intente convencer de que el retraso obedece a que está pendiente la licitación de los dos monitores o el servicio de autobús que acerca a los alumnos hasta el polideportivo, porque no es una actividad nueva que surja de repente y haya que planificar de cero. Ésta es igual desde hace muchos años y tanto el comienzo del curso como el final están claros.

Explicaciones que, además, lamentan que no se les trasladen de manera oficial, convocando a representantes de los nueve colegios que participan en este programa, como se hacía hace unos años, a una reunión para explicar cómo y cuándo se va a desarrollar la actividad y las condiciones a cumplir.

Son conscientes de que el coste de los monitores y del autobús ha ido subiendo, pero eso no puede afectar a la duración de la enseñanza. Si realmente se quiere apostar por ofrecer esa actividad hay que consignar un dinero con el que se pueda llevar a cabo. «La actividad está muy bien, pero se la están cargando, por la dejadez a la hora de gestionarlo. El plan de natación garantiza que todos los niños de esas edades sepan nadar al acabar el curso y quiten miedos», defendían desde los colegios, que todos los años adaptan el horario de la clase de gimnasia a las fechas que les asignan para ir a la piscina. Y lo hacen porque consideran que es «una actividad fundamental» de la que se benefician más de 300 alumnos todos los años.

Pero por más que reclamen, el programa va a tardar en comenzar. «Aún no tenemos el pliego para contratar las enseñanzas natatorias, así como el servicio de autobús», reconoció el concejal de Deportes, Aitor García;que lamentaba no haberlo podido sacar antes por el elevado volumen de trabajo del departamento y la prioridad dada en el periodo estival a todo lo relacionado con la apertura y mantenimiento de las piscinas de Anduva y Los Ángeles. «Se ha empezado a hacer el pliego al acabar el verano», aseguraba; al tiempo que llamaba la atención del aumento exponencial del coste programa tras la pandemia. «Pero la voluntad de hacerlo es más que clara», zanjó