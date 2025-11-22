El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Más de 300 alumnos acuden todos los años a los cursos. Avelino Gómez

Los colegios de Miranda esperan las clases de natación para el alumnado

Lamentan que el programa municipal cada vez dure menos y que aún no se haya licitado la contratación de monitores y autobuses

Cristina Ortiz

Miranda de Ebro

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:49

Comenta

No todos los alumnos de 8 y 9 años saben nadar. Algunos aprenden o quitan el miedo al agua gracias a los cursos que todos ... los años, desde hace varias décadas ya, organiza el Consistorio como una actividad más para los colegios. El problema es que la iniciativa cada vez empieza más tarde y finaliza antes, con lo que cada clase (está dirigida a alumnos de 3º o 4º de Primaria) apenas llega a acudir una decena de veces al polideportivo.

