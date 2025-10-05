El clarinetista de Miranda, Igor Urruchi, presentará en Madrid su nuevo proyecto

El próximo miércoles 15 de octubre, la Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid albergará el estreno de 'Modelajes', una ambiciosa propuesta del clarinetista mirandés Igor ... Urruchi. La presentación tendrá lugar a las seis de la tarde y, una hora después, se celebrará el concierto.

La actuación reunirá doce obras inéditas, cada una creada por un compositor que, además, irán acompañadas de esculturas originales de Rodrigo Araiko, de quién Urruchi asegura que «cuadraba perfecto en la obra viendo su último proyecto». Todo ello conformará un acontecimiento cultural único.

El objetivo principal del proyecto es homenajear a diversos referentes personales y profesionales de cada uno de los doce participantes. «A los compositores les he dado la libertad de elegir al que ellos quisieran. Entre los homenajeados hay escritores, pintores, compositores...», confesaba Urruchi.

Aunque lo cierto es que dar tanta rienda suelta a las individualidades en un proyecto común puede llegar a ser peligroso, sin embargo, para Urruchi es una motivación. «Es complejo porque hay que cuadrar no solo autores sino también disciplinas diferentes pero a mi me resulta siempre interesante y agradable».

Importancia Local

La idea inicial parte de la casa, de su ciudad, y es por ello por lo que en cada proyecto no duda en tener en cuenta al talento mirandés. Esta obra no iba a ser menos y habrá bastante presencia local, tanto en la parte compositiva como la técnica.

Entre ellos podemos encontrar figuras musicales bastante reconocidas como Adrián Royo, Aníbal Caño e incluso Yoni Voicex, pero también personalidades que desempeñan otras labores, quizá más técnicas, pero que igualmente suman al proyecto.

«Marina de Miguel me ha ayudado con la coreografía y los movimientos que tengo que hacer en el escenario y Javier Guinea que es quién me hace el diseño de los vídeos y las redes. Es una parte fundamental que hay que valorar también porque creo que en Miranda tenemos mucho talento y creatividad», subrayaba.

Sin embargo, con 'Modelajes' va más allá e incorpora el componente latino que, en la obra, según asegura «será un elemento importante porque siempre vienen bien esas diferentes visiones en la música».

En definitiva, con 'Modelajes', Igor Urruchi busca reafirmar su compromiso con la creación contemporánea y con la búsqueda de nuevos lenguajes artísticos. Este estreno en Madrid no solo supone la presentación de doce obras inéditas que irán acompañadas por escultura, poesía y vídeo, sino también la apertura de un espacio de diálogo entre diferentes disciplinas y culturas.

El acceso, será libre para el público hasta completar aforo.