Cardiología multiplica los pacientes en lista de espera para consulta en el hospital

El verano no le ha sentado bien al Santiago Apóstol. Y es que aunque de forma moderada, el volumen de pacientes pendientes de acudir a ... una primera cita médica con un especialista, no para de crecer. El periodo estival se ha cerrado con 6.014 personas a la espera de una consulta, total que eleva en una veintena las que había hace tres meses. Aunque esa distancia crece si se analizan las cifras de hace un año, entonces el total estaba en 5.479. Había medio millar menos.

Especialmente llamativo resulta el salto experimentado en ese tiempo en Cardiología, que en un ejercicio ha pasado de tener a 183 pacientes pendientes de ser vistos por ese facultativo a que ahora sean 431, a los que tardan en atender, de media, 212 días. Además, en este caso el crecimiento se ha concentrado prácticamente en el verano, ya que la lista en junio de este ejercicio la conformaban 171. Ahora hay 260 más. El incremento es del 152%.

Elevado, como viene siendo habitual en las últimas estadísticas publica la Consejería de Salud, son los números en Traumatología, con 1.682 personas a la espera de acudir a esa consulta en el Santiago Apóstol, son 240 más que hace un año, tiempo en el que también han crecido los días que se tarda en ser citado, pasando de 109 a 163, de media. Algo similar ocurre en Oftalmología que tiene pendientes de ver a 1.607 pacientes, frente a los 1.338 a final de verano del año pasado. Además, en este caso, también ha experimentado un crecimiento importante el tiempo de espera, pasando de 114 a 220 días, de media.

Ginecología está en ese listado de las que se mueve al alza, registrando 612 mujeres pendientes de ser vistas por un facultativo, frente a las 544 del pasado ejercicio al concluir septiembre. Más personas y más días, ya que toca esperar 84 jornadas de media, frente a las 60 de hace un año. También ha crecido el grupo de los que esperan pasar por Cirugía, son 110, casi el doble de los 66 de hace doce meses.

Distinta es la situación en Digestivo, donde la externalización de pruebas ha dado resultado. Hace un año esperaban 234 enfermos el ser atendidos en consulta y ahora son 59. También ha mejorado la situación en otras cuatro especialidades más: Urología, que si hace un año contaba con 191 personas pendientes de una consulta ahora tiene 68; en Rehabilitación, donde las listas han descendido de los 539 de hace doce meses a los 484 actuales;Otorrinolaringología, que ha pasado de sumar 300 pacientes a tener ahora 200 pendientes de ver.

Se suma a este grupo, tras mucho tiempo de crecimiento, Psiquiatría, donde el año pasado septiembre acabó con 335 y ahora hay 289. También se ha reducido el cupo de pacientes en Medicina Interna que ahora tiene a 99 usuarios a la espera de ser vistos por un profesional médico, frente a los 143 de hace un año.

En lo que a la lista de espera quirúrgica se refiere, el verano ha concluido con 590 personas pendientes de pasar por el quirófano, a las que se tarda en llamar 91 días, cifra levemente superior a la de doce meses atrás con 558 y una demora de 87 jornadas.

Ahora, de las que están, hay 4 que llevan más de un año esperando y 83 han superado los seis meses.