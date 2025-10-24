El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El número de usuarios pendientes de una cita ha crecido levemente durante el verano. Avelino Gómez

Cardiología multiplica los pacientes en lista de espera para consulta en el hospital

En tres meses se han sumado 260 pacientes que esperan ser vistos por ese especialista, del total de los 6.014 pendientes de una cita en el Santiago Apóstol

Cristina Ortiz

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:39

Comenta

El verano no le ha sentado bien al Santiago Apóstol. Y es que aunque de forma moderada, el volumen de pacientes pendientes de acudir a ... una primera cita médica con un especialista, no para de crecer. El periodo estival se ha cerrado con 6.014 personas a la espera de una consulta, total que eleva en una veintena las que había hace tres meses. Aunque esa distancia crece si se analizan las cifras de hace un año, entonces el total estaba en 5.479. Había medio millar menos.

