El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 10 de octubre
Loterías y Apuestas del Estado ·Comprueba la combinación ganadora del Euromillones de este viernes 10 de octubre de 2025
EL CORREO
Viernes, 10 de octubre 2025, 21:00
Resultados del sorteo de Euromillones de hoy viernes 10 de octubre de 2025. A partir de las 21:30 horas podrás consultar cuál ha sido la combinación ganadora en el sorteo y el número de las dos estrellas. También el resultado de EL MILLÓN.
Cada martes y viernes, a través de Loterías y Apuestas del Estado, el sorteo de Euromillones da la oportunidad a los jugadores en Europa de hacerse millonarios. Para ello, necesitan acertar los cinco números de la combinación ganadora y la cifra de las dos estrellas. También el sorteo de El Millón da la oportunidad de ganar un millón de euros si coincide la combinación de cifras y letras con la del boleto jugado.
Premios Euromillones
En Euromillones se destina el 50% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
1ª Categoría: si se aciertan los 5 números y las 2 estrellas
2ª Categoría: si se aciertan 5 números y 1 estrella
3ª Categoría: si se aciertan sólo los 5 números
4ª Categoría: si se aciertan 4 números y las 2 estrellas
5ª Categoría: si se aciertan 4 números y 1 estrella
6ª Categoría: si se aciertan 4 números
7ª Categoría: si se aciertan 3 números y las 2 estrellas
8ª Categoría: si se aciertan 2 números y las 2 estrellas
9ª Categoría: si se aciertan 3 números y 1 estrellas
10ª Categoría: si se aciertan 3 números
11ª Categoría: si se acierta 1 número y las 2 estrellas
12ª Categoría: si se aciertan 2 números y 1 estrella
13ª Categoría: si se aciertan 2 números
Un millonario de Bilbao con el Euromillones
El sorteo del Millón de Euromillones del pasado16 de enero tocó en Bilbao. El boleto, cuyo código ganador ha sido XGP83187, se selló en la administración Ledesma, ubicada en la calle Ledesma nº16. No es la primera vez que este local celebra un premio. En diciembre distribuyó un quinto premio de 5,3 millones en la pasada Lotería de Navidad. Y por si fuera poco, en 2022 repartió el segundo premio y el Gordo en 2018.
El Euromillones sonríe a Abadiño
Nunca un sorteo será tan recordado como el del martes 7 de noviembre de 2023 por la Peña Petite de Abadiño. El grupo formado por unos 80 integrantes consiguió llevarse el millón del sorteo de Euromillones, una «fantástica» noticia que dibujó sonrisas en los rostros de estos abadiñarras. El boleto fue sellado en la librería-administración Petite, situada en la calle Zubibitarte del popular barrio de Matiena, que durante todo el día siguiente mostró una alegría inmensa.
La app que devuelve los impuestos de los premios de lotería
obrar la totalidad de un premio de lotería, toque lo que toque. Este es el objetivo de Laguinda, una innovadora aplicación que se encarga del pago de los impuestos de la lotería a Hacienda.Todos los boletos de la Primitiva, la Bonoloto y el Gordo de la primitiva se pueden asegurar en Laguinda. El procedimiento es muy sencillo.Las ventajas no son solo para el usuario, sino también podrían extenderse a las administraciones de LoteríaLa innovación es uno de los pilares de Laguinda, una insurtech que cuenta con el apoyo de la empresa pública Enisa, organización dependiente de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (Fuente: Jordi Dominguez Gris).
MÁS SORTEOS DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO
-
Bonoloto Consulta el último resultado
-
La Primitiva Consulta el último resultado
-
Lotería Nacional Consulta el último resultado
¿Cómo se juega a Euromillones?
La apuesta sencilla de Euromillones consiste en seleccionar cinco números de una primera tabla con cincuenta números (del 1 al 50) y dos estrellas de otra tabla con doce números (del 1 al 12). También se pueden realizar apuestas múltiples, multiplicando así las opciones de obtener premio, pudiendo llegar a elegir un máximo de 10 números y 5 estrellas.
Para jugar a Euromillones por el sistema múltiple debes marcar con el signo X, en la zona reservada para ello en el boleto (lateral derecho - pronósticos marcados), la casilla que indica el número de los pronósticos marcados en la matriz o tabla de números y/o la casilla que indica el número de los pronósticos marcados en la matriz o tabla de estrellas, ten en cuenta que en este caso estos pronósticos deben de estar marcados exclusivamente en el bloque 1.
Además, tras las últimas modificaciones en las normas, con cada apuesta se asignar un código para participar en el juego asociado denominado El Millón, con el que puedes obtener hasta un millón de euros.
Precio de Euromillones
Se considera una apuesta a el conjunto de siete pronósticos, formulados dentro de un bloque, integrados por cinco números de la tabla o matriz de números más dos estrellas, de la tabla o matriz de estrellas.
El precio de la apuesta queda fijado en 2,20 euros o su equivalente en la moneda de curso legal para los ciudadanos residentes en los países a los que pertenezcan los operadores de loterías participantes no incluidos en la Zona Euro.
A este precio se suma el importe de 0,30 euros del juego asociado de participación obligatoria denominado El Millón, siendo el precio total de la apuesta de Euromillones de 2,50 euros.