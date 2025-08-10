Vitoria dice adiós a sus fiestas La subida de Celedón pone fin a seis días de jolgorio. Ya sólo quedan 360 días para que el aldeano de Zalduondo vuelva a emprender su vuelo desde San Miguel

Celedón ha regresado a la torre de San Miguel para escribir el epílogo de las fiestas de La Blanca. Punto final a seis días de farra continua. Se apaga el jolgorio y toca recargar las pilas, aunque hay quien sigue con ganas de jarana. «Ya queda menos para Celedón», cantan algunos. 360 días, concretamente, para que el aldeano más querido por estos lares vuelva a emprender su vuelo sobre la plaza de la Virgen Blanca.

Como es ya tradicional, la subida de Celedón ha estado amenizada por la Banda Municipal de Música y una deslumbrante traca final de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia FML que ha iluminado la noche sobre el centro de la capital alavesa.

Ya sin el pañuelo anudado en el cuello, aún quedaba tiempo para apurar los últimos sorbos de las fiestas de Vitoria. Con la subida del blusa y la neska caídos en la calle Prado, la Procesión de las Velas o la degustación de chocolate con bizcochos que organiza Belakiak en la calle San Antonio. El colofón más dulce.