José Antonio Gallardo lleva 15 años creando y modelando muñecos Playmobil. Cuenta con un negocio en Barcelona con tres pequeñas fábricas de Playmobil. Lo considera ... un producto «diferente». Los utiliza para darles nuevas formas y los personaliza y pinta con un aerógrafo, pero «hay piezas que son imposibles de conseguir. y las tenemos que hacer con impresiones 3D». Su objetivo es sacar personajes nuevos cada año. «Esta temporada hemos hecho a Mortadelo y Filemón, los Caballeros del Zodiaco, Mafalda…», explica en una lista interminable de personajes y famosos. Pero claro, «el problema es que vas agrandando el stock y llega un momento que no sabes ni por dónde vas».

Aunque para cada ciudad que se desplaza trata de 'customizar' -personalizar- muñecos, «Vitoria es el sitio donde más personalizamos». ¿La acogida? Excelente. «Vendimos todas las figuras de Celedón el primer día. Del Baskonia y Alavés también nos piden mucho» afirma. Visita la capital alavesa desde hace 12 años y a pesar de que es la quinta vez que monta su puesto este curso «es la primera que vengo a La Blanca. Todo está yendo bien, repetiremos el año que viene» cuenta con alegría.

Los negocios de artesanía del recinto colocado en la Plaza Santa Bárbara abren sus persianas a las 11.00. José Antonio lo hace una hora antes «para ordenar y colocar todo con tiempo». Es más, «si hay mucha afluencia de público al mediodía no se cierra, y por la noche lo mismo. En teoría es a las diez de la noche pero si está pasando gente, pues oye, seguimos abiertos», comenta sobre su horario. Agradece que «el tiempo ha acompañado y ha pasado mucha gente».

2.000 euros

El precio de los muñecos es variado, los hay de 5 euros, pero también de 120. «Un Jeep militar con doble asiento y con dos muñecos». Esa figura ya tiene dueña, Amaia. Se conocieron hace 16 días -el tiempo que lleva el puesto- y ya se ha convertido en su mayor fan. «Me encantan los Playmobil y la calidad aquí es muy buena». Entre las dos semanas calcula que se ha gastado dos mil euros. Ser cliente habitual ha tenido sus beneficios. «¿Me harás un 'descuentillo'?» pregunta con confianza a lo que José Antonio accede sin problema.

Lo que más disfruta de su trabajo -además de crear las figuras- es «estar con los chavales. Me ayudan, se meten aquí conmigo y me lo paso bomba», asegura.