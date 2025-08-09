El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Iñaki Kerejazu (en el centro), antes de vestirse de Celedón para la subida, rodeado de un blusa y una neska de su cuadrilla, Hegotarrak.

Ver 18 fotos
Iñaki Kerejazu (en el centro), antes de vestirse de Celedón para la subida, rodeado de un blusa y una neska de su cuadrilla, Hegotarrak. Blanca Castillo

El sprint final del jolgorio

Las cuadrillas despiden La Blanca en un paseíllo bañado de la alegría habitual. «El bajón no llega hasta la subida de Celedón», apuntan

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Sábado, 9 de agosto 2025, 19:59

El paseíllo de este sábado se antojaba como el de la nostalgia. Un último baile hasta dentro de otros 350 días para el que pegaba ... una banda sonora triste, melancólica, al estilo de ese popular 'Pobre de mí' que se entona en la despedida de muchas fiestas del entorno, como Pamplona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una oleada de robos en Ereaga obliga a la Policía a patrullar de incógnito en bañador
  2. 2 Cayetana Guillén Cuervo revela detalles sobre la violación que sufrió a los seis años: «Fueron ocho tíos y me hostiaron...»
  3. 3

    «Nunca habíamos visto nada igual, da repelús darse un baño en Noja»
  4. 4

    «En clase me aburro, pero aquí me motivan»
  5. 5 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
  6. 6

    Fermin Muguruza pide «pluralidad» en las txosnas y el fin del veto a GKS
  7. 7 El excomisionado de la dana acusado de falsificar su título intenta suicidarse
  8. 8

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  9. 9

    Once años de cárcel por violar a su hijastra en Bilbao desde que tenía 12 años
  10. 10

    Isabel, la camarera bilbaína que mira a los ojos de los clientes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El sprint final del jolgorio