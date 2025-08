Rozalén: «El arte es tan poderoso que reivindico cantar y bailar más»

Ramón Albertus Miércoles, 6 de agosto 2025, 00:14 Comenta Compartir

«No sé que tengo con el norte, pero me siento como en casa. Siempre me habéis acogido como una más», comenta Rozalén, agradecida por la buena recepción que tiene su música en Euskadi. Lo dice con la sinceridad que le caracteriza. La artista albaceteña, que se ha abierto paso con una voz propia y quitándole la caspa a la canción de autor, es este año el gran reclamo en los conciertos de la plaza de los Fueros, donde se espera una de las citas más multitudinarias. La actuación de esta noche (23.59) se enmarca dentro en la gira de 'El abrazo', un gesto de ternura y entendimiento que la artista reivindica. Por si fuera poco compagina los conciertos con las funciones de 'Chavela', en la que se mete en la piel de la Vargas.

– En los últimos meses te has probado de actriz con 'Chavela'. ¿Es verdad que has aprendido a llorar 'de golpe'?

– Sí. Antes, si lloraba cantando, se me quebraba la voz y tenía que parar. Ahora estoy aprendiendo a contenerlo. Todas las artes se retroalimentan y estoy aprendiendo mucho del teatro, de mis compañeras y de Carolina Román, la directora, que me empujó a aceptar el reto de interpretar a Chavela.

– No era un papel fácil.

– No. Es inimitable. Un referente para mí. La obra es muy dura, con la muerte como protagonista. La gente sale muy emocionada. Yo acabo como si me hubiera atropellado un camión, emocionalmente hablando. Y llevamos más de 80 funciones.

– Conciertos, funciones teatrales, compromisos de promoción... ¿te has llegado a quemar de tanto trabajo o has tenido en algún punto de tu carrera la necesidad de parar?

— Sí, he tenido momentos raros durante estos años. De hecho, por eso tomé la decisión de parar el año que viene. Ahora mismo me siento muy bien, tal vez porque sé que viene ese descanso. Y en directos estoy a tope de energía: lloro, sudo, río… Pero también necesito digerir lo que me ha pasado. Me han pasado cosas muy fuertes. Necesito aburrirme para crear, apartarme de las redes sociales –que en muchas ocasiones me han hecho mucho daño– y pensar qué quiero hacer con mi vida. Hasta hace un par de años por mi mente ha pasado mucho la idea de no dedicarme a esto y no soportar en momentos la presión, las críticas destructivas y no saber gestionarlo.

– Hay un tema 'Gente tóxica', en el que colaboras con Toteking, que se habla sobre esa parte nada amable de las redes. ¿Qué mecanismo tienes para alejarte de esos comentarios hirientes?

– Aunque soy psicóloga, cuando no tengo herramientas, pido ayuda. Voy a terapia. Mi terapeuta es experta en gestión de gente expuesta. Gestión del éxito se llama. Recuerdo que la primera vez que fui llegué diciendo: «No sé si me odia todo el mundo...». Antes leía todo cuando alguien me quería linchar. Ahora ya no, pienso de qué va a servir. Si seguramente haya quien escriba mal de mí y me pida una foto si me tiene delante. Entonces hay que relativizar y aceptar que soy una cara visible.

– Tu honestidad te conecta con el público. Tanto en las letras como en el libro 'Cerrando puntos suspensivos', donde narrabas episodios durísimos. ¿Con el tiempo te proteges más ahora a la hora de escribir?

– Ese libro era como un diario reflexivo y es verdad que hay cosas duras, pero no me parecen tanto con la distancia. La vida es así. La gente nos escucha porque cuento lo que me pasa tal cual, o lo que observo. Y tengo que seguir así, con profundidad y honestidad. ¡Ya bastante superficial es todo! Lo que no quiero cambiar es dejar de hacer las cosas con cariño y respeto.

– Has cantado en euskera en varias ocasiones, algo que fue criticado fuertemente en redes por algunos. ¿Qué ocurre para que nos llama tanto la atención que alguien de Albacete defienda el idioma?

– A mí me sorprendió que me metieran caña por cantar en euskera. También he cantado en gallego y catalán, por lo que me parece tan lógico valorar una lengua. Me mueve la curiosidad, el enriquecimiento, saber que hay hasta conceptos que no existen en castellano. Es verdad que cuando empezaron a lloverme muchos insultos por eso, los halagos fueron mucho mayores.

Canciones en euskera

– A veces nos fijamos más en la crítica destructiva.

– Muchas veces nos centramos en el ruido, pero sobre todo ha habido mucha gratitud. También me hizo entender más de la historia de Euskadi, porque tengo clarísimo que yo tengo que seguir cantando en euskera y en los idiomas que se me pongan por delante y tengo que seguir teniendo curiosidad y acercarme con mucho amor a todas las culturas. De igual manera que cuando alguien va a Albacete o Letur me gusta que se preocupe por lo mío, por cómo es nuestra vida y cómo hablamos.

– ¿Cantará algún tema en euskera?

– Ya lo raro es ir a Navarra o al País Vasco y no cantar en euskera…

– Estos días de fiestas en Vitoria también actúan Olatz Salvador y Aiora Renteria (Zea Mays), con quienes has colaborado. ¿Te dará tiempo a verlas?

– ¡Qué lástima! Vamos haciendo a tocar y hacer kilómetros, pero fueron las que me pusieron a cantar en euskera. Primero Olatz, con 'Ahots Hari', y luego Aiora con Ez naiz ni'.

– En tus conciertos se baila, pero también hay momentos de pura emoción. ¿Qué se siente al ver al público llorar con tus canciones?

– Hay algunas que canto con los ojos cerrados para no ver a la gente llorar y no contagiarme. Pero últimamente bajo a cantar 'La puerta violeta' entre el público, y ahí no me queda otra que mirar. Veo a mujeres, a hombres… con unas lágrimas. A mí me parece tan poderoso lo que hace la música y lo que hace el arte que es normal que queramos ir a conciertos. Lo que deberíamos hacer es bailar y cantar más. Como siempre ha hecho el ser humano creo que es lo que nos salva de todo lo malo.

– Guardas lazos involuntarios con Vitoria… en más de una ocasión ha contado que el grupo que más ha visto en directo es Soziedad Alkoholika.

– Eso es real. Fue un grupo que me enganchó.

– ¿Desde qué momento?

– Como soy de Albacete, mi primer concierto fue en el festival Viña Rock, al que S.A. ha ido mucho. También el primer concierto que vi fue de Los Suaves.

– Y después habrá coincidido con ellos...

– Sí, en el festival Juergas Rock. Toqué entre La Raíz y S.A. Estaba flipando, pensando: «¿Me tirarán piedras? ¿Sabrán que tengo un corazón punk dentro?» (risas). Me trataron increíble.

– Ha habido muchos grupos que se han bajado del cartel del Viña Rock por sus vínculos con un fondo proisraelí.

– Lo hablamos muchos entre compañeros y mi posición es clara. Desde hace años llevo cantando por el pueblo palestino igual que para el Sáhara. Creo que e importante que los artistas empujen para obligar a los festivales a que hagan las cosas desde otra ética. A su vez, no me parece justo que toda la responsabilidad caiga sobre los artistas. Conozco a Kase O, al que le han dado muchísima caña por ello. Y hay peña que mete caña a los artistas pero luego se sigue comprando la entrada para ir a esos festivales que tienen comprados fondos de inversiones. Creo que la crítica debería repartirse más. Si todos empujamos, las cosas pueden cambiar, pero no poner solo en la diana a los artistas. Tenemos que preguntarnos qué se puede hacer todos para cambiar la situación.