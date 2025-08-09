El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Policía Local refuerza el patrullaje en fiestas de La Blanca. J. Andrade

Los robos de móviles y carteras vuelven a ser el delito más repetido en fiestas de Vitoria

La Policía Local y la Ertzaintza registraron hasta el jueves por la noche 287 denuncias de distinta tipología. Hay 4 contra la libertad sexual

E. J.

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:27

Las fiestas de La Blanca, en Vitoria, han vuelto a ser este año un territorio abonado para los ladrones de móviles y carteras. De ... acuerdo con los atestados recogidos por la Ertzaintza y la Policía Local hasta este jueves y según los datos trasladados a EL CORREO por el departamento municipal de Seguridad, el 90% de las 287 denuncias recibidas por ambos cuerpos tiene que ver con este tipo de hurtos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El excomisionado de la dana acusado de falsificar su título intenta suicidarse
  2. 2

    Guerra entre los comerciantes del Mercado de Otxarkoaga
  3. 3

    Multa de 679.000 euros a la firma que gestionó las ambulancias de Osakidetza
  4. 4 Aparecen carabelas portuguesas entre las algas asiáticas invasoras de las playas de Noja
  5. 5 Cayetana Guillén Cuervo revela detalles sobre la violación que sufrió a los seis años: «Fueron ocho tíos y me hostiaron...»
  6. 6

    El mundo planta cara a Netanyahu y le exige que detenga la expansión de la guerra en Gaza
  7. 7 Un motorista resulta herido en un accidente en la A-8 en Zierbena
  8. 8

    El alto precio de las furgonetas dispara el mercado de segunda mano en Euskadi
  9. 9

    «María dice que en Bilbao no se liga. En Madrid sale con tres a la vez»
  10. 10

    Sergio Navarro, que se fue de Lezama por «motivos familiares», entrena a un club húngaro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los robos de móviles y carteras vuelven a ser el delito más repetido en fiestas de Vitoria

Los robos de móviles y carteras vuelven a ser el delito más repetido en fiestas de Vitoria