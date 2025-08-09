Los robos de móviles y carteras vuelven a ser el delito más repetido en fiestas de Vitoria

Las fiestas de La Blanca, en Vitoria, han vuelto a ser este año un territorio abonado para los ladrones de móviles y carteras. De ... acuerdo con los atestados recogidos por la Ertzaintza y la Policía Local hasta este jueves y según los datos trasladados a EL CORREO por el departamento municipal de Seguridad, el 90% de las 287 denuncias recibidas por ambos cuerpos tiene que ver con este tipo de hurtos.

Los delincuentes, como ocurre cada agosto, se han aprovechado de las aglomeraciones para meter mano en bolsos y bolsillos, tanto en el interior de los locales hosteleros como en la calle. Y el 'pico' de estos robos se concentró, según las mismas fuentes, entre el chupinazo y el día 5 de agosto.

«Luego el número de denuncias ha ido decreciendo y lo más probable es que en los últimos días continúe ese descenso», indica César Fernández de Landa, concejal de Seguridad en el Ayuntamiento, que pide tener «todas las precauciones» con estos datos. «Pueden faltar denuncias de gente que espera a ponerla al final de las fiestas», explica.

Con todo, una vez superado el ecuador festivo, el balance delictivo apunta a unas estadísticas mejores que las de hace un año. Sólo en lo que respecta a la sustracción de teléfonos celulares, en 2024 se contabilizaron 259 denuncias. Todas las tramitadas fueron 533.

Cien atestados menos

Esta vez, si se tienen en cuenta los primeros cuatro días de La Blanca (del 4 al 7 de agosto), durante las recientes jornadas ha habido un centenar de denuncias menos de variada tipología que en el mismo período del año pasado.

Eso sí, Vitoria aún continúa soportando delitos contra la libertad sexual. Hasta el jueves, tanto la Guardia Urbana como la Policía autónoma habían registrado cuatro agresiones de este tipo. Según el Consistorio, «están en investigación, pero no son violaciones».

En cuanto a las «dos agresiones» machistas de «alta intensidad» anunciadas ayer por el Movimiento Feminista, el portavoz municipal de la Policía Local volvió a asegurar no tener constancia de la existencia de denuncias.