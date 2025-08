Las recomendaciones musicales de Merina Gris para las Fiestas de Vitoria

Si alguien ha mostrado su interés por ver un concierto distinto, una apuesta diferente incluso en la forma de presentarse, entre todo el abanico de ... conciertos que ofrece el programa de fiestas de Vitoria, es probable que haya oído estos días una recomendación repetida, la de ir a ver a Merina Gris esta noche de martes en la plaza del Machete (23.00 horas).

La banda formada por Sara, Julen y Paskal –se presentan así, a secas– llega subrayada en fosforito en la agenda musical de La Blanca. Su propuesta mezcla pop, rock, electrónica e intensidad emocional, dentro de lo que se ha venido a llamar hyperpop, con estribillos pegadizos, letras con carácter –en euskera y castellano–, y una presencia escénica que no deja indiferente. Temas como 'lilili', 'Mejor*' o 'Saiatzen Naiz' son solo algunas de esos platos fuertes de una banda que forma parte del sello Sonido Muchacho, junto a artistas como Sen Senra, Judeline, Carolina Durante o Triángulo de Amor Bizarro.

EL CORREO le pide a este trío donostiarra que recomienden a otros grupos que también forman parte del programa festivo. Su particular guía de esos conciertos que no habría que perderse pasa por bandas vascas y dan fe de la variedad de propuestas de la escena más próxima. Tanto de artistas en la recta final de su carrera como Fermín Muguruza, que repasará 40 años de trayectoria en una cita más de su gira despedida, así como talentos emergentes. Un ejemplo es el joven cuyo estribillo de reggaeton 'Entzun dezatela' se viralizó en Tik Tok hace unos meses.

Miércoles 6, en la plaza del Machete (23.00 horas) Gorka Urbizu, más allá de Berri Txarrak

El cantante y guitarrista de Berri Txarrak es otro de esos artistas que apenas necesita presentación. Basta recordar que la presentación del primer álbum con su nombre, 'Hasiera bat' (Un comienzo), vendió todas las entradas para los tres días en los que tocó en la sala Kubik el año pasado. En ese trabajo, el sonido del rock va acompañado de una apuesta más minimalista. «Quizás no es un bolo que asociemos con estar de fiesta pero ni falta que hace. Es Gorka Urbizu en directo, no hace falta más argumentos», señalan los donostiarras. En ese repertorio centellean temas sin adornos como 'Teoria bat'. «No lo hemos visto con la nueva banda. Prometemos dejarle el escenario limpio», apuntan acerca de esa actuación en la que Gorka les coge el relevo en la misma plaza del Machete. «Inmejorable para un concierto así».

Miércoles 6 de agosto, en txosnas (23.00) Aimarz

El donostiarra Aimar Zuriarrain Asurmendi, conocido como Aimarz, es uno de esos artistas que sorprenden por su sonido, juventud y descaro. Con un gancho innegable entre los más jóvenes y quienes se han criado en un momento en el que las propuestas de música urbana se han alzado como las más escuchadas con diferencia. «Es superjoven, pero parece que lleva toda la vida actuando», apunta el trío donostiarra acerca de un creador influido por «El mejor en el escenario».

Jueves 7 de agosto, en txosnas. (22.00) Fermin Muguruza, 40 años en trayectoria

Más de 30.000 seguidores llenaron Anoeta el pasado 14 de junio (y pagando entrada). El cartel de 'no hay entradas' se ha repetido en diferentes citas. Por eso se espera que la actuación de Fermin Muguruza (Kortatu, Negu Gorriak) sea la más multitudinaria de estas fiestas, con la zona del campus hasta los topes y gente esperando a ver al autor de 'Sarri, Sarri' –la canción del rock en euskera más conocida– horas antes del inicio del concierto. «Si todavía no has muerto de FOMO por no haberlo visto, no se nos ocurre mejor sitio. Además, no habrá muchas más oportunidades para verlo en directo», señala Merina Gris. FOMO ('Fear Of Missing Out', en inglés, se traduce como temor a perderse algo de lo que muchos hablan.

Viernes 8 de agosto, en txosnas (22.00) Marte Lasarte

«Os va a sorprender», asegura Merina Gris. El grupo que surge de las cenizas de Skakeitan, pero que también cuenta con Lore Nekane Billelabeitia, bajista de otro grupo referencial vasco Belako. «Tienen más calle que un perro tocando. Y se nota», dicen sus colegas de Merina Gris acerca de una propuesta de rock en euskera, divertida y disfrutona. Especial mención a su cantante, Pello Armendariz, «puro nervio y corazón».

Sábado 9 de agosto, en txosnas (23.59) Hofe

'Panpin bat bezala' es uno de esos temas veraniegos en 'euskañol' que ha entrado a la lista de reproducciones de los más jóvenes. Esa canción tierna, en la que Hofe colabora con Jimena Amarillo, es uno de los temas más coreados ya en directo de un artista que conoce bien Merina Gris. Con él firman conjuntamente el single 'Nadie cuando lloro'. «Tiene un bolo muy sólido divertido. Imposible que no te guste», defiende acerca de una propues que cuesta etiquetar. Rap, trap, punk, electrónica...