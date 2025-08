«Cualquiera puede ser un referente en las redes sociales»

Influencer, periodista y ahora, humorista. Ana Goitia (Lekeitio, 1981) llega hoy –por primera vez– a Vitoria para presentar su monólogo en euskera 'Katana'. Tratará sobre « ... cosas que vivimos todos» y se podrá disfrutar a partir de las 19.30 horas en el Prado como parte dela programa 'Rincón del humor'.

– En 'Katana' habla de música, marketing, moda 'sold out', gordofobia, machismo… ¿Cómo se trasladan esas ideas a un monólogo?

– Cuento cosas habituales, que me pasan a mí, cosas que vivimos todos. La gente se siente súper identificada con ello. Hablo sobre cómo es la música hoy en día y cómo la vivimos y sobre qué es lo que hace falta para tener éxito. También como madre que soy, cosas que hacemos que son bastante ridículas a veces. Es un poco como si fuese un diario de mi día a día, mis anécdotas, cosas que se me ocurren o me pasan.

– ¿Qué importancia le da a hacerlo en euskera?

– Mucha. Porque no hay. Hay muy pocas chicas que hagan un monólogo así largo –de hora y media aproximadamente– en euskera. En castellano hay muchísima oferta, pero en euskera no. Creo que hace falta porque el humor en euskera existe, es buenísimo y lo tenemos que hacer. 'Katana' surgió surgió en parte por eso; mujeres encima del escenario en euskera y haciendo humor.

– ¿Qué le diría a esa gente que igual no domina tanto el idioma?

– Algunos me han dicho, 'jo, es que yo el euskera no lo entiendo tan bien'. A mí se me entiende porque soy muy expresiva. Que se animen, que vengan a verlo porque merece la pena y van a entender mucho más de lo que piensan.

– ¿Como lleva el salto a la comedia en estos dos años?

– Estoy súper contenta. La comedia me ha dado tranquilidad, mucha tranquilidad. ¿Quién lo iba a decir, no? Se pasan nervios y tal, pero en el fondo me he dado cuenta de que, 'ostras, pues soy capaz de hacer cosas sola, sin depender de alguien o de una empresa'. Eso me ha dado mucha tranquilidad. Además, cuando empecé dije, ¿cómo no lo he hecho antes? Porque me hace sentir muy bien, conectar con el público. Es una maravilla, ver a la gente reírse, reír con lágrimas en los ojos da una satisfacción increíble. El salto ha sido maravilloso y he pensado, ¿por qué no lo he hecho antes?

– ¿Existe límite para el humor?

– No. Creo que no tiene límites, pero hay que ser muy inteligente para poder hacer humor con cualquier tema. No todo vale, no podemos llegar al 'cuñadismo' o a ofender. Hay chistes que se hacían más antes y hoy en día ya están pasadísimos, desfasados. Los tiempos han cambiado y ahora hay que saber con qué y cómo hacerlo.

– En 2008 creó su blog 'El rincón de Anatxu' ¿Cómo valora la evolución de la sociedad digital en estos años?

–No tiene nada que ver. Yo empecé cuando estaba aburrida en la radio y creé un blog y, claro, no sabíamos nada. Entonces no sabíamos que después íbamos a ser influencers o que nos iba a ver tanta gente. Fue todo muy natural, no había tanto postureo, nada, cero. Nos pilló que nos hicimos conocidas, tenía éxito, te veía mucha gente y de repente las marcas te llamaban para hacer campañas. Podías encontrarte perdido. Ya con Instagram, con el tiempo empezó el postureo, el comprar seguidores y 'likes'. Ahí yo ya es cuando dije, 'esto no puede ser, porque no es real, no es natural'. Ahora tienes que estar todo el rato actualizando contenidos. Hay mucha más presión y competencia y menos naturalidad.

– ¿Se queda con el Internet de antes?

–Sin ninguna duda. Me quedo con la naturalidad y el no saber de antes. No sabíamos ni lo que era la palabra influencer, eso ha venido después.

– Aunque hay odio, también sirve como hilo de esperanza para aquellas personas que necesitan ayuda. Tú misma eres un faro para esa gente.

–Internet es maravilloso. Gente como yo podemos ser activistas contra la gordofobia y tener referentes distintos. Hasta hace muy poco los únicos modelos a seguir siempre eran gente estereotipada, delgada que salía en las revistas. Hoy en día, cualquiera puede ser referente gracias a las redes sociales. Tienen un potencial maravilloso que nos trae cosas súper buenas, no hay que machacarlas, no hay que decir que son malas porque como todo en la vida pues tienen su lado malo. El lado bueno en mi caso gana muchísimo, muchísimo, muchísimo.