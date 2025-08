La patrona despierta a Vitoria

El despertar del 5 de agosto supone una amalgama de gentes y momentos variopintos que se va aclarando al paso de la Virgen Blanca por ... el centro de Vitoria. La patrona esclarece el amanecer. Puntual, como en cada festejo, a las siete de mañana, entre jóvenes aún embriagados por los efectos del chupinazo y las barredoras que trataban de adecentar rápidamente las calles de la ciudad, se ha abierto camino la procesión del Rosario de Aurora desde la calle Mateo Moraza, a la que han seguido miles de vitorianos.

Y es que este acto no sólo pertenece a los creyentes. Reúne también -y ahí está el reto para los próximas décadas- a los seguidores de las costumbres más locales. Carmen López trata de explicarlo. «No soy cristiana, pero hoy me he puesto el despertador a las seis menos cuarto de la mañana para ver a la Virgen. Unos tienen como tradición a Celedón y otros, como yo, la tenemos a ella», comentaba con orgullo, ya ataviada de neska en la subida de la Cuesta de San Francisco.

A medida que la multitud se ha ido adentrando en el Casco Medieval (por Fray Zacarías Martínez, la plaza de Santa María, Correría, Herrería…) la cita ha ganado solemnidad, adeptos y, también, ramos de flores que se han colocado con esmero en el trono de La Blanca. En el recorrido, los blusas que portaban a la Virgen han debido hacer diversas paradas. Una de las más especiales se ha dado en la Residencia Palacio de la Burullería. Allí, algo más de una veintena de mayores aguardaban pacientes a la comitiva. Entre ellas, Dolores Alday, que no pensaba en otra cosa que en rezar por su familia «para que todo les vaya bien», apuntaba emocionada. En parte, por ver el fervor que despierta este recorrido. «Lo que más me gusta es que haya tanta gente», añadía.

La Sociedad Ciclista Vitoriana ha sido otra de las paradas tradicionales. El grupo, con maillot rosa y culotte incluido, lleva más de veinte años realizando la ofrenda floral a La Blanca. «Es muy emocionante. Ver las flores con las que empieza y con las que acaba. Y el silencio. Cuando nos paramos y no se escucha nada más que nuestros pasos. No lo hacemos en el día a día y amanecer así es muy especial», señalaba en este punto Irantzu Díaz.

Eso sí, ella, que acude siempre que puede con su madre, no oculta el temor a que esto se pierda. «Puede que sea verdad que cada vez venga más gente, pero la media de edad es alta. ¿Qué pasará en unos años?», se preguntaba. A ese futuro es al que ha apelado el párroco Juan Carlos Pinedo, encargado de oficiar la misa posterior en la Virgen Blanca, adonde ha regresado la patrona. En sus palabras ha recordado a los mayores, a esos que «iniciaron el amor a nuestra tierra y a nuestras costumbres. «Nunca les olvidaremos, pero nos toca ser tranmisores con las futuras generaciones«, ha subrayado.