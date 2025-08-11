Nueva toma de contacto entre las cuadrillas de Vitoria en septiembre
Comisión y Federación han trabajado «de la mano» ene stas fiestas y volverán a tratar de opción de reunificarse
B. Mallo
Lunes, 11 de agosto 2025, 00:16
Las fiestas de 2015 fueron las últimas en las que todas las cuadrillas de Vitoria salieron unidas antes de que se produjera una escisión por ... las diferentes opiniones sobre cómo se tenía que actuar tras un caso de agresión sexual. Desde entonces, Comisión yFederación caminan en paralelo sin que los distintos intentos de mediación por parte del Ayuntamiento, a través del departamento de Cultura o con la intervención de la Fundación Gizagune, hayan servido para acabar con la fractura.
Tras unos festejos en los que ambas entidades destacan la «colaboración y buen entendimiento» que ha existido para desarrollar sus actos, en septiembre volverán a reunirse para seguir tendiendo puentes de cara al futuro.Eso sí, no parece sencillo alcanzar un entendimiento suficiente como para que todas se encuadren en una sola asociación.
Desde la Comisión la postura lleva tiempo siendo clara a favor de la reunificación porque «no tiene sentido ser dos distintas haciendo lo mismo», pero la Federación, que engloba a las cuadrillas que abandonaron la Comisión, es mucho más fría y se destaca «el buen trabajo conjunto realizado».
