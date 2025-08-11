El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El último paseíllo de blusas y neskas. Blanca Castillo

Nueva toma de contacto entre las cuadrillas de Vitoria en septiembre

Comisión y Federación han trabajado «de la mano» ene stas fiestas y volverán a tratar de opción de reunificarse

B. Mallo

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:16

Las fiestas de 2015 fueron las últimas en las que todas las cuadrillas de Vitoria salieron unidas antes de que se produjera una escisión por ... las diferentes opiniones sobre cómo se tenía que actuar tras un caso de agresión sexual. Desde entonces, Comisión yFederación caminan en paralelo sin que los distintos intentos de mediación por parte del Ayuntamiento, a través del departamento de Cultura o con la intervención de la Fundación Gizagune, hayan servido para acabar con la fractura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»
  2. 2

    Los pueblos de veraneo donde no cabe ni un vizcaíno más
  3. 3

    Este es el currículum de los políticos vascos: mucho abogado, tres con FP y dos sin titulación
  4. 4

    Otegi planteó dentro de Bildu abrir el debate sobre la entrada de sus bases en la Ertzaintza
  5. 5

    Evacuado muy grave a Cruces un niño que se bañaba en las piscinas de El Fango
  6. 6

    La batalla de una baracaldesa de 94 años con las aseguradoras del coche que casi acaba con ella
  7. 7 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  8. 8

    Detectan heces en las piscinas de verano de Santurtzi
  9. 9

    A más de 40 grados y hoy sigue el calor
  10. 10

    Una de las responsables de la transformación de Osakidetza: «Los sanitarios deben ponerse en la piel del paciente; la empatía cura»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Nueva toma de contacto entre las cuadrillas de Vitoria en septiembre

Nueva toma de contacto entre las cuadrillas de Vitoria en septiembre