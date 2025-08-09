El Movimiento Feminista denuncia que las fiestas de Vitoria se aprovechen para atacar a mujeres

El Movimiento Feminista de Vitoria denunció el pasado jueves «dos agresiones sexuales de alta intensidad» contra mujeres y personas LGTBI en el transcurso de las ... fiestas de las ciudad, en las que reflejan haber tenido durante los últimos días «conocimiento directo de varias agresiones y actitudes machistas». Solo cuatro de ellas han sido denunciadas ante la Policía Local o la Ertzaintza –ninguna es, por el momento, de las que el colectivo refiere como «de alta intensidad»–, pero desde esta colectivo no pretenden poner el foco en el número total de ataques ni en los casos que se han trasladado a los cuerpos policiales, sino en la utilización del contexto festivo para abusar de las mujeres.

Por esta razón, el Movimiento Feminista ha convocado este sábado un acto de protesta contra estas agresiones que han sufrido las mujeres durante La Blanca que ha sido multitudinario y al que se han sumado muchas neskas, y también un buen puñado de blusas, que han optado por acudir a esta concentración en vez de realizar el último paseíllo festivo.

«Aparte de las dos agresiones de alta intensidad que denunciamos el 7 de agosto, a lo largo de estas fiestas hemos tenido conocimiento directo de varias más y también de actitudes machistas: los teléfonos antiagresiones, la elaboración del protocolo en el Txosnagune y la coordinación entre colectivos han sido claves para identificarlas. ¡Estamos hartas! Queremos mostrar nuestro apoyo a todas las personas que han sido agredidas y enviarles un abrazo muy fuerte, ¡estamos con vosotras!», han señalado en un comunicado.

Desde el MovimientoFeminista han alertado de que en muchos casos es común «la complicidad entre hombres cis» y han realizado un llamamiento a que cambien su actitud hacia los agresores y no los amparen. «Protegéis al amigo, minimizáis lo que ha hecho y no os responsabilizáis de lo que os corresponde», han indicado al tiempo que han hecho una llamada a revisar «vuestras actitudes y las de vuestros amigos» y fomentar «la cultura antiagresión». «Dejad a un lado vuestras actitudes de protagonismo machirulo», han destacado.

Desde el colectivo han incidido en que «la mayoría de los ataques se reciben por parte de conocidos» y han precisado que el foco no debe apuntar a las mujeres o personas sexo-género disidentes que los sufren. «Poner el foco en los detalles de la agresión y en la persona que ha sido agredida puede aumentar la alarma social y el morbo. Nosotras priorizamos las lecturas que se centran en las actitudes que son cómplices y permiten las agresiones machistas, apelamos así a la responsabilidad colectiva», han destacado.

El Movimiento Feminista ha puesto en valor el protocolo implantado, herramienta que «ha servido para expulsar a los agresores y luchar por espacios seguros».