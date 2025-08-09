El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Concentración en protesta por las agresiones machistas sufridas por varias mujeres en fiestas de Vitoria. Igor Martín

El Movimiento Feminista denuncia que las fiestas de Vitoria se aprovechen para atacar a mujeres

Se han tramitado cuatro denuncias ante los cuerpos policiales, pero el colectivo asegura tener «conocimiento directo de varias agresiones más» en La Blanca

B. Mallo

Sábado, 9 de agosto 2025, 21:10

El Movimiento Feminista de Vitoria denunció el pasado jueves «dos agresiones sexuales de alta intensidad» contra mujeres y personas LGTBI en el transcurso de las ... fiestas de las ciudad, en las que reflejan haber tenido durante los últimos días «conocimiento directo de varias agresiones y actitudes machistas». Solo cuatro de ellas han sido denunciadas ante la Policía Local o la Ertzaintza –ninguna es, por el momento, de las que el colectivo refiere como «de alta intensidad»–, pero desde esta colectivo no pretenden poner el foco en el número total de ataques ni en los casos que se han trasladado a los cuerpos policiales, sino en la utilización del contexto festivo para abusar de las mujeres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una oleada de robos en Ereaga obliga a la Policía a patrullar de incógnito en bañador
  2. 2 Cayetana Guillén Cuervo revela detalles sobre la violación que sufrió a los seis años: «Fueron ocho tíos y me hostiaron...»
  3. 3

    «Nunca habíamos visto nada igual, da repelús darse un baño en Noja»
  4. 4 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
  5. 5

    «En clase me aburro, pero aquí me motivan»
  6. 6

    Fermin Muguruza pide «pluralidad» en las txosnas y el fin del veto a GKS
  7. 7

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  8. 8 El excomisionado de la dana acusado de falsificar su título intenta suicidarse
  9. 9

    Once años de cárcel por violar a su hijastra en Bilbao desde que tenía 12 años
  10. 10 Los cuatro restaurantes mejor valorados de Bilbao por menos de 40 euros para comer en Aste Nagusia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Movimiento Feminista denuncia que las fiestas de Vitoria se aprovechen para atacar a mujeres

El Movimiento Feminista denuncia que las fiestas de Vitoria se aprovechen para atacar a mujeres