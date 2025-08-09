El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los fuegos artificiales generan una gran expectación entres los vitorianos en cada noche festiva Igor Aizpuru

Mirar al cielo de Vitoria y quedar 'pasmao' con los fuegos artificiales

Miles de vitorianos acuden en peregrinación a Mendizabala para asistir a uno de los espectáculos más queridos de La Blanca

Borja Mallo

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:33

Cuando anochece en fiestas de Vitoria, una de las grandes tradiciones de la ciudad obliga a peregrinar hasta la 'monte de la tortilla' y buscar ... algún hueco libre, cada vez más difícil, en el promontorio al lado del recinto ferial y contemplar en la oscuridad el espectáculo de los fuegos artificiales iluminando el cielo. Algunos van con lo puesto, en plan turista, pero otros son auténticos profesionales de la cita:mantas, sillas, carritos de bebé, plásticos, cena... Y también, como la chavalería, quien aprovecha para darle al botellón... o para hacer manitas amparados en la oscuridad. Todos ellos han disfrutado estos días de un espectáculo que el jueves llevó la firma de Pirotecnia Alto Palancia, empresa castellonesa que en apenas 18 minutos quemó todos los cartuchos para dejar anonadados a los miles de asistentes que vieron colorearse la noche vitoriana con un espectáculo de dejar la boca abierta.

