La luz explota en los cielos de Vitoria.

La luz explota en los cielos de Vitoria.

Mirar al cielo y quedar 'pasmao'

Fuegos artificiales ·

Miles de vitorianos acuden en peregrinación a Mendizabala para asistir a uno de los epectáculos más queridos de La Blanca

Borja Mallo

Borja Mallo

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:27

Cuando anochece en fiestas de Vitoria, una de las grandes tradiciones de la ciudad obliga a peregrinar hasta la 'monte de la tortilla' y buscar ... algún hueco libre, cada vez más difícil, en el promontorio al lado del recinto ferial y contemplar en la oscuridad el espectáculo de los fuegos artificiales iluminando el cielo. Algunos van con lo puesto, en plan turista, pero otros son auténticos profesionales de la cita:mantas, sillas, carritos de bebé, plásticos, cena...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

