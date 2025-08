El mirador a una fiesta «inigualable»

La plaza de la Virgen Blanca de Vitoria está cercada por decenas de balcones. Esos miradores, inadvertidos durante la mayor parte del año, se ... llevan todas las miradas en días como el de este lunes, durante la bajada de Celedón. Frente a todas esas terrazas en altura rebosantes de ambiente hay una, sin embargo, que en todos los chupinazos predomina sobre el resto por su «inigualable» y «privilegiada» perspectiva. Cada 4 de agosto en la balconada de San Miguel cerca de un centenar de vitorianos se vuelven 'VIP' al ser agraciados por un sorteo y logran compartir las primeras horas de La Blanca con personalidades políticas, culturales, empresarios... y variados agentes de renombre de la sociedad alavesa. Para algunos invitados como Izaskun Martínez de Lizarduy aquellos que le rodeaban no eran, no obstante, los más importantes. «El verdadero mérito es poder compartir este momento único con con mi madre, Charo Resano, que es la que me ha parido». «Y disfrutar de tener a Celedón tan cerca... Después de 20 años currando de hostelera es impresionante estar aquí», comentaba.

Ampliar Celedón, Iñaki Kerejazu, dio un mensaje en clave feminista durante su discurso; el momento más seguido del año por la prensa local. B. Castillo Precisamente una de las cuestiones que más valoran los que están en el estrado es la tranquilidad. La posibilidad de vivir la tradición, pero sin pringarse de kalimotxo ni tener que darse codazos para ver el paseíllo del aldeano más famoso de Zalduondo. «Si el año que viene no me toca, volveré al mogollón», aseguraba Rubén Fernández de Landa. Pero, si se puede elegir... «Mejor no sufrir agobios», señalaban las amigas Luz Delia Zuluaga y Yanel González. Ellas eran novatas en este escenario único y, a decir verdad, la mayoría de premiados por el Ayuntamiento lo eran. Con sólo cinco año, el de este lunes fue el primer chupinazo de Izan Fernández. Su padre, José Luis Fernández, lleva muchas de estas juergas a cuestas, pero ninguna igualará la de este año. «Ahora lo vemos todo a través de los ojos de nuestros hijos. Y estar aquí es tan especial...Estamos muy emocionados», apreciaba. Y eso que aún no había aparecido Iñaki Kerejazu. O sea, el Celedón de carne y hueso. El viaje del muñeco (con vida desde 1957) desde el campanario de la Iglesia de San Miguel pasó en un abrir y cerrar de ojos, amenizado por la música que bien conocen Jesús Mari Alegría 'Pinttu', Mikel Delika y Jone Zamarbide. La emoción, eso sí, se volvió redonda minutos más tarde, cuando Kerejazu lograba sacarles algunas lágrimas a los lanzadores del chupinazo Blanca Aguillo, Begoña Dívar, Satur García, Joseba Perea y Joseba Fiestras. Plataformas en defensa de Palestina acudieron a este escenario único invitadas por grupos políticos Abrazos de distintos colores El PP fue esta vez el que escogió a los encargados de prender la llama festiva. Así que a la cita no faltaron Iñaki García Calvo, Iñaki Oyarzabal o Javier de Andrés. Embriagados por la felicidad del momento, los abrazos entre representantes de distintos colores estuvieron a la orden del día. Muchos de esos saludos se los llevó la concejala de Cultura, la jeltzale Sonia Díaz de Corcuera que se rodeó de la teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazabal, el diputado general Ramiro González, la presidenta del PNV en Álava, Jone Berriozabal, la consejera de Bienestar, Nerea Melgosa o el parlamentario Joseba Díez Antxustegi. Ellos cantaron a pleno pulmón clásicos musicales como 'Días de verano' de Amaral, 'Rula' de Potato o el éxito estival por segundo año consecutivo 'La Morocha'. A su lado también estaban la alcaldesa de Vitoria Maider Etxebarria, el consejero Javier Hurtado, la diputada Cristina González, la subdelegada del Gobierno en Álava, Mar Dabán, el diputado Daniel Senderos o la parlamentaria Estíbaliz Canto. Ampliar Begoña García del Moral, Marisol de Cerio y Txus Aguirrezabal acudieron en representación de Asamma, que celebra sus 35 años de existencia en Vitoria. B.C. Más reivindicativos fueron EH Bildu y Elkarrekin Podemos. La coalición abertzale, formada por Rocío Vitero, Ibon San Saturnino, Eva López de Arroyabe o Mikel Otero invitaron a esta zona exclusiva a plataformas en defensa de Palestina. Igual que los morados, que cedieron parte de los pases asignados a su grupo municipal a una entidad que defiende la misma causa. Sí estuvieron presentes Garbiñe Ruiz, Óscar Fernández o David Rodríguez. Con todo, los mensajes de concienciación no acabaron aquí. Begoña García del Moral, Marisol de Cerio y Txus Aguirrezabal, representantes de Asamma, la asociación alavesa de mujeres con cáncer de mama y/o ginecológico, pusieron en valor su labor que lleva 35 años en marcha en la capital alavesa. A la balconada también asistieron la arquitecta Jimena Ruiz de Landa, el jefe de oftalmología del HUA Aritz Urcola, Axier Urresti, de Kutxabank; Jon Urresti, de Fundación Vital; Ixone Fernández de Landa, de la EHU; Juan Carlos Antolín o Ricardo Saéz de Heredia, entre muchos otros.

