El Mirador: Una escritora agita las fiestas

El último proyecto de Juan Carlos Rubio, 'Querida Agatha Christie', explora las vidas de dos personajes absolutamente únicos e imprescindibles: Agatha Christie y Benito Pérez Galdós. Esta comedia dramática donde conviven el humor y la lágrima, el género fantástico, el misterio, la tensión y un final inesperado está protagonizada por Carmen Morales y Juan Meseguer, y ha sido la obra destacada de estas fiestas de La Blanca. El Teatro Félix Petite acogía el estreno al que acudían Waleska González de Langarica, Aiala y Jesús Antúnez, Blanca Herreros, Juana María Vegas y José Luis Aramendia decididos a disfrutar de un montaje origina que aborda esta supuesta conexión entre dos genios de la literatura universal. Los fantasmas de la relación rota con su marido y la reciente pérdida de su madre han causado en Agatha Christie una profunda mella en su percepción de la realidad. Va a ser el mítico literato español quien acuda en su auxilio.

El tranvía echaba humo porque fueron legión los que aprovecharon el vehículo para acercarse al recinto del Centro Cívico Ibaiondo. Mariluz Sánchez, por ejemplo, se encargó de organizar los viajes de amigos y amigas como Manoli de Inés, Milagros Díez, José Gálvez, Eduardo Sáinz, Ana Martín, Rosa Álvarez y Sara Marcos que llegaban a Lakua desde otros barrios con ganas de pasarlo bien con la representación. El grupo acude todos los años a la cita teatral y este también querían aprovecharla.

Más amantes del arte dramático. Penélope y Catalina Estaben y David Calvo llegaban a la función comentando que la última representación que habían visto era '1936' y les había encantado la obra sobre la guerra civil que ha reventado las taquillas. Ahora buscaban aprobar la propuesta sobre la escritora inglesa que revolucionó las letras con libros como 'Diez negritos' o 'Asesinato en el Orient Express'. Lo mismo esperaban Karmele Márquez, José Miguel González, Elena Altuna y María Jesús López, a quienes les gusta mucho la forma de actuar de la hija de Rocío Durcal. Desde luego, el ambiente a las puertas del teatro era más que animado y, pese a la distancia con el centro de la ciudad, la llamada funcionó esta vez de forma más que notable.